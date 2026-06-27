«Отсутствие Талалаева на бровке сказывалось на результатах»

— Да, концовку смазали. Наверно, только сами себе можем предъявлять претензии. Много игр отдали в концовках — с теми же «Краснодаром» (1:1), «Пари Нижний Новгород» (2:2), еще до этой безвыигрышной серии с «Ростовом» (1:1). Где-то не везло, но из-за этих ненужных голов на последних минутах много потеряли очков. Как таковой одной причины не найдёшь. Были травмы у нескольких ребят, Андрей Викторович отсутствовал на бровке около трех недель, а в конце сезона и на тренировках не был неделю из-за проблем со здоровьем. Но всё равно главное — это те потери очков в концовках.