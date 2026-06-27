«Отсутствие Талалаева на бровке сказывалось на результатах»

Клубы РПЛ вовсю ведут подготовку к новому сезону. Так, уже второй летний сбор начала калининградская «Балтика», главная сенсация прошлого розыгрыша чемпионата России. Год назад она поднялась из первой лиги в премьер-лигу, где с ходу заняла шестое место — лучший результат в истории клуба. В интервью «Известиям» полузащитник «Балтики» рассказал о подготовке к новому сезону, поделился мнением о причинах неудачной концовки прошлого чемпионата и рассказал, как на команде сказывалось отсутствие на бровке главного тренера калининградцев Андрея Талалаева в период двух дисквалификаций от КДК РФС.
— Как проходит предсезонка у «Балтики»?
— В принципе нормально. Очень тяжелые сборы. Первый сбор в Калининградской области работали в режиме двухразовых тренировок. Теперь в Турции на втором сборе будет больше игр. Постепенно приходим в свое оптимальное состояние ближе к сезону.
— Нагрузки у Андрея Талалаева такие же тяжелые, как на сборах зимой и прошлым летом?
— Да, нагрузки по-прежнему тяжелые. В таком же ритме работаем, как и раньше. Другое дело, что мы уже с этим всем знакомы и гораздо лучше к такому готовы. Разве что новичкам «Балтики» сейчас потяжелее. Но, думаю, они тоже к этому адаптируются.
— Должно помочь то, что «Балтика» кроме зимнего трансфера в «Спартак» Владислава Сауся и летнего в «Зенит» Кевина Андраде не потеряла никого из ключевых игроков прошлого сезона?
— Хорошо, что большая часть того состава сохранилась. Очень многие ребята в нынешней команде уже знают требования тренерского штаба. Так что будем стараться добиться еще лучшего результата, чем в прошлом сезоне.
— На команду как-то влияют постоянно всплывающие в медиа слухи об интересе к игрокам со стороны более богатых клубов?
— Не сказал бы. Особо внутри команды это не обсуждаем. Иногда только обратим внимание, если кто-то об этом пишет. Но нет такого, чтобы подобные слухи на нас влияли.
— На вас кто-то выходил с конкретным предложением?
— Нет. Я игрок «Балтики». И моя задача — с ней показывать результаты. Всё, что от меня зависит, я для этого делаю. Остальное уже не мои вопросы.
— В течение отпуска анализировали, почему у «Балтики» была смазана концовка в целом успешного сезона — восемь последних игр без побед, последние четыре матча проиграны, хотя и с минимальным счетом?
— Да, концовку смазали. Наверно, только сами себе можем предъявлять претензии. Много игр отдали в концовках — с теми же «Краснодаром» (1:1), «Пари Нижний Новгород» (2:2), еще до этой безвыигрышной серии с «Ростовом» (1:1). Где-то не везло, но из-за этих ненужных голов на последних минутах много потеряли очков. Как таковой одной причины не найдёшь. Были травмы у нескольких ребят, Андрей Викторович отсутствовал на бровке около трех недель, а в конце сезона и на тренировках не был неделю из-за проблем со здоровьем. Но всё равно главное — это те потери очков в концовках.
— Отсутствие Талалаева на бровке из-за дисквалификаций сказывалось на очках? Некоторые футболисты «Балтики» считают, что выстроенная им система позволяла и без него во время матчей добиваться результата?
— Наверно, сказывалось. Даже, не наверно, а точно. В любом случае отсутствие главного тренера сказывалось. Всё равно Андрей Викторович может дать эмоций. Где-то поднапихать команде, где-то, наоборот, успокоить нас. Где-то заставит взвинтить темп, где-то сбавить. Такого управления с бровки нам не хватало в концовках матчей, когда мы теряли очки из-за голов на последних минутах. Да и в других играх тоже, когда мы проигрывали в один мяч, хотя вроде бы играли не хуже соперников. Так что я считаю, что отсутствие Андрея Викторовича сказалось.
— Насколько «Балтика» готова повторить или улучшить результат в следующем сезоне?
— Время покажет. Мы от себя сделаем всё возможное, чтобы добиться наилучшего результата.
— Ощущаете, что способны постоянно на равных конкурировать с многолетними топ-клубами?
— Прошлый сезон показал, что мы не уступаем никому. Обыграли два раза «Спартак», победили дома ЦСКА (1:0). И со всеми остальными на равных играли. Можем держать эту планку и дальше.
Алексей Фомин