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Пятикратный чемпион России по футболу Кузяев покинет «Рубин»

Полузащитник выступал за казанскую команду с сентября.

Источник: ФК "Рубин"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пятикратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Далер Кузяев покинет казанский футбольный клуб «Рубин». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов.

«Контракт Далера Кузяева закончился. Не будем продлевать, он покинет “Рубин”, — сказал Айбатов.

Кузяеву 33 года, он перешел в «Рубин» в сентябре. До этого футболист провел два сезона во французском «Гавре». С 2017 по 2023 год Кузяев выступал за петербургский «Зенит», с которым пять раз стал чемпионом России, один раз выиграл кубок страны, дважды — суперкубок. Также выступал за грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»), нижнекамский «Нефтехимик», «Карелию». В активе полузащитника 3 гола в 51 матче за сборную России.