Глава «Динамо» Ивлев ответил на критику после назначения Шварца: «Это не проходит мимо»

Немецкий специалист возглавил бело-голубых в мае, подписав трехлетний контракт. Ранее он тренировал команду с 2020 по 2022 год.
— Назначение Шварца вызвало много критики, в том числе и от бывших игроков «Динамо». Понимаете ли вы ее?
— Уже говорил, что на решение по главному тренеру существовали разные взгляды и позиции. Во внимание принималось не только мнение людей из футбольного мира, которые активно выступают в прессе, но и мнение менее заметных в публичном пространстве людей, которые тоже являются экспертами.
— Вас эта критика не задевает?
— Когда ты возглавляешь совет директоров клуба, должен быть готов к тому, что тебя критикуют. Я читаю комментарии болельщиков и обращаю внимание на их слова. Еще обращаю внимание на комментарии экспертов и футболистов. Это не проходит мимо, — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.