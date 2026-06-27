Глава «Динамо» Ивлев ответил на критику после назначения Шварца: «Это не проходит мимо»

— Когда ты возглавляешь совет директоров клуба, должен быть готов к тому, что тебя критикуют. Я читаю комментарии болельщиков и обращаю внимание на их слова. Еще обращаю внимание на комментарии экспертов и футболистов. Это не проходит мимо, — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.