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Глава «Динамо» Ивлев ответил на критику после назначения Шварца: «Это не проходит мимо»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал негативную реакцию на назначение Сандро Шварца главным тренером команды.

Источник: РИА "Новости"

Немецкий специалист возглавил бело-голубых в мае, подписав трехлетний контракт. Ранее он тренировал команду с 2020 по 2022 год.

— Назначение Шварца вызвало много критики, в том числе и от бывших игроков «Динамо». Понимаете ли вы ее?

— Уже говорил, что на решение по главному тренеру существовали разные взгляды и позиции. Во внимание принималось не только мнение людей из футбольного мира, которые активно выступают в прессе, но и мнение менее заметных в публичном пространстве людей, которые тоже являются экспертами.

— Вас эта критика не задевает?

— Когда ты возглавляешь совет директоров клуба, должен быть готов к тому, что тебя критикуют. Я читаю комментарии болельщиков и обращаю внимание на их слова. Еще обращаю внимание на комментарии экспертов и футболистов. Это не проходит мимо, — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.