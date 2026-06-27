Александр Мостовой считает верным решением переход Сперцяна в «Аль-Ахли»

«Сегодня мир футбола и мир в целом состоит из больших денег. Я говорил в шутку, что если поедет в Саудовскую Аравию, пусть меня возьмет. Если бы он хотел в Европу, давно бы уже уехал, но он не уезжал почему-то, — сказал Мостовой. — Приедет туда, заработает, вся жизнь обеспечена. Поэтому, конечно, правильное решение. Останется ли желание потом поиграть в Европе? Вряд ли, наверное, в Европу вряд ли оттуда поедет».