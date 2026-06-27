Александр Мостовой считает верным решением переход Сперцяна в «Аль-Ахли»

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Переход полузащитника Эдуарда Сперцяна из футбольного клуба «Краснодар» в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии является правильным решением. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Сперцян перейдет в «Аль-Ахли», контракт рассчитан до 2029 года.
«Сегодня мир футбола и мир в целом состоит из больших денег. Я говорил в шутку, что если поедет в Саудовскую Аравию, пусть меня возьмет. Если бы он хотел в Европу, давно бы уже уехал, но он не уезжал почему-то, — сказал Мостовой. — Приедет туда, заработает, вся жизнь обеспечена. Поэтому, конечно, правильное решение. Останется ли желание потом поиграть в Европе? Вряд ли, наверное, в Европу вряд ли оттуда поедет».
Сперцяну 26 лет, он является воспитанником «Краснодара». Вместе с командой игрок в сезоне-2024/25 стал чемпионом России. По итогам завершившегося сезона в Российской премьер-лиге полузащитник сделал 16 результативных передач, повторив рекорд по количеству голевых пасов. Также на его счету 13 забитых мячей.