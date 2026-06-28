Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
ЮАР
:
Канада
Все коэффициенты
П1
6.10
X
3.90
П2
1.66
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
0
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Хорватия
2
:
Гана
1
П1
X
П2

Тюкавин: «Классно, что Шварц в “Динамо”. Он сказал, что еще вернется, когда уезжал»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своей реакции на возвращение главного тренера Сандро Шварца в московский клуб.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своей реакции на возвращение главного тренера Сандро Шварца в московский клуб.

— Как оценишь возвращение Сандро Шварца?

— Хорошо, классно. Скучал, уже прошло много времени. Мы изменились, он изменился за это время. Завтра, может быть сегодня, уже увидимся.

— Успели уже списаться с ним?

— Конечно, мы были на связи весь отпуск.

— Как отреагировал на то, когда пошли первые слухи о его возвращении? Удивился?

— Он когда уезжал, сказал: «Не переживай, я еще вернусь». Как только вышла официальная информация, я ему написал, списались, пообщались, — сказал Тюкавин.

В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду с 2020 по 2022 годы. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше