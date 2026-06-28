Тюкавин: «Классно, что Шварц в “Динамо”. Он сказал, что еще вернется, когда уезжал»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своей реакции на возвращение главного тренера Сандро Шварца в московский клуб.
— Как оценишь возвращение Сандро Шварца?
— Хорошо, классно. Скучал, уже прошло много времени. Мы изменились, он изменился за это время. Завтра, может быть сегодня, уже увидимся.
— Успели уже списаться с ним?
— Конечно, мы были на связи весь отпуск.
— Как отреагировал на то, когда пошли первые слухи о его возвращении? Удивился?
— Он когда уезжал, сказал: «Не переживай, я еще вернусь». Как только вышла официальная информация, я ему написал, списались, пообщались, — сказал Тюкавин.
В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду с 2020 по 2022 годы. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.