«Крылья Советов» сыграли вничью с «Нефтехимиком» в первом контрольном матче на сборах

Встреча, прошедшая на втором поле стадиона «Металлург», завершилась со счетом 1:1.
В конце первого тайма Ислам Машуков вывел нижнекамцев вперед, а в начале второго у самарцев отличился Сергей Бабкин.
На 72-й минуте у «Крыльев Советов» на замену вышел бывший полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, который ранее расторг контракт с турецким «Кайсериспором» и прибыл в расположение самарского клуба.
Следующий матч в рамках подготовки к новому сезону «Крылья Советов» проведут 1 июля против саратовского «Сокола».