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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Нефтехимиком» в первом контрольном матче на сборах

«Крылья Советов» в первом контрольном матче летних сборов сыграли вничью с «Нефтехимиком».

Источник: ПФК «Крылья Советов»

Встреча, прошедшая на втором поле стадиона «Металлург», завершилась со счетом 1:1.

В конце первого тайма Ислам Машуков вывел нижнекамцев вперед, а в начале второго у самарцев отличился Сергей Бабкин.

На 72-й минуте у «Крыльев Советов» на замену вышел бывший полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, который ранее расторг контракт с турецким «Кайсериспором» и прибыл в расположение самарского клуба.

Следующий матч в рамках подготовки к новому сезону «Крылья Советов» проведут 1 июля против саратовского «Сокола».