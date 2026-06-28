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Кокорин: «Решения о завершении карьеры я еще не принял»

Нападающий Александр Кокорин ответил на вопрос о своем будущем. 20 мая «Арис» объявил об уходе 35-летнего форварда по окончании сезона-2025/26.

Источник: ФК Арис

«Решения о завершении карьеры я еще не принял. Пока отдыхаю», — сказал Кокорин «СЭ» на турнире «Уличный футбол» в Москве.

Россиянин играл за команду из Кипра с 1 июля 2024 года, куда перешел в статусе свободного агента после окончания контракта с «Фиорентиной». До этого он два года выступал за «Арис» на правах аренды. Кокорин принял участие в 115 официальных матчах во всех турнирах, забил 34 мяча и сделал 17 результативных передач.

В России Кокорин играл за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».