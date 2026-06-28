Кокорин: «Решения о завершении карьеры я еще не принял»

Россиянин играл за команду из Кипра с 1 июля 2024 года, куда перешел в статусе свободного агента после окончания контракта с «Фиорентиной». До этого он два года выступал за «Арис» на правах аренды. Кокорин принял участие в 115 официальных матчах во всех турнирах, забил 34 мяча и сделал 17 результативных передач.