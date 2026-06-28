Кокорин заявил, что не рассматривает РПЛ для продолжения карьеры

«Не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры. Почему? Не хочу. Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться я не хочу», — сказал Кокорин «СЭ» на турнире «Уличный футбол» в Москве.