Кокорин заявил, что не рассматривает РПЛ для продолжения карьеры

Ранее 35-летний футболист заявил, что еще не принял решения о завершении карьеры.
«Не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры. Почему? Не хочу. Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться я не хочу», — сказал Кокорин «СЭ» на турнире «Уличный футбол» в Москве.
По окончании сезона-2025/26 Кокорин покинул «Арис», куда перешел 1 июля 2024 года в статусе свободного агента после окончания контракта с «Фиорентиной». До этого россиянин два года выступал за команду из Кипра на правах аренды.
В России Кокорин играл за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».