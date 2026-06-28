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Кокорин заявил, что не рассматривает РПЛ для продолжения карьеры

Нападающий Александр Кокорин рассказал, что не планирует продолжать карьеру в чемпионате России.

Источник: ФК "Арис" Лимасол

Ранее 35-летний футболист заявил, что еще не принял решения о завершении карьеры.

«Не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры. Почему? Не хочу. Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться я не хочу», — сказал Кокорин «СЭ» на турнире «Уличный футбол» в Москве.

По окончании сезона-2025/26 Кокорин покинул «Арис», куда перешел 1 июля 2024 года в статусе свободного агента после окончания контракта с «Фиорентиной». До этого россиянин два года выступал за команду из Кипра на правах аренды.

В России Кокорин играл за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».