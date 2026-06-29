Нападающий ЦСКА Воронов получил травму наружной боковой связки колена

"В зависимости от хода восстановления будет определено, необходимо ли хирургическое вмешательство или достаточно консервативного лечения. В разных случаях восстановление может занимать от одного до трех месяцев.
В течение ближайшего времени футболист будет проходить курс лечения в расположении медицинского штаба ПФК ЦСКА, после чего мы дополнительно сообщим о более точных сроках", — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.
18-летний форвард пришел в ЦСКА из екатеринбургского «Урала» в декабре 2025 года. Он принял участие в 10 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.