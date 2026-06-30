Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Германия
1
:
Парагвай
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.06
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Нидерланды
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.20
П2
3.45
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Кот-д`Ивуар
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.50
П2
2.13
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.30
X
8.00
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Мексика
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
2.23
X
2.97
П2
4.05
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
2
:
Япония
1
П1
X
П2

Бразилец Ногейра подписал контракт с «Ростовом» сроком на 2 года

По информации «РБ Спорт», «Ростов» подписал контракт с бразильским экс-защитником «Сабаха» Игором Ногейра. Футболист перешел в качестве свободного агента.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Соглашение рассчитано сроком на 2 года. Ранее о переходе футболиста в «Ростов» сообщал «СЭ».

Кроме того, в аренду с большой долей вероятности будет отдан египтянин Эяд Эль-Аскалани.