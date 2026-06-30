Бразилец Ногейра подписал контракт с «Ростовом» сроком на 2 года

Соглашение рассчитано сроком на 2 года. Ранее о переходе футболиста в «Ростов» сообщал «СЭ».
Кроме того, в аренду с большой долей вероятности будет отдан египтянин Эяд Эль-Аскалани.
По информации «РБ Спорт», «Ростов» подписал контракт с бразильским экс-защитником «Сабаха» Игором Ногейра. Футболист перешел в качестве свободного агента.
Соглашение рассчитано сроком на 2 года. Ранее о переходе футболиста в «Ростов» сообщал «СЭ».
Кроме того, в аренду с большой долей вероятности будет отдан египтянин Эяд Эль-Аскалани.