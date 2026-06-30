«Нужно запретить огульную критику»

— В контексте уголовных дел вокруг матчей «Торпедо» и «Химок» я не могу сказать, что у клубов нет оснований ругаться на судейство. Поскольку они находятся внутри футбольного сообщества и обладают определенной информацией о некоторых негативных факторах. Поэтому мы совместно с правоохранительными органами проведем работу по очищению того, до чего дотянутся руки у них и у нас. И после этого я смогу сказать, что мы сделали со своей стороны всё от нас зависящее, улучшили для судей финансовую составляющую, создали для них долгосрочную мотивацию, при этом проводим сквозные проверки всей их деятельности. И при этом смогу спросить клубы, что делают они. Тогда посыл вашего вопроса будет обоснован. Пока же еще остались от старых времен рудименты, которые мы искореняем. Надеюсь, искореним. И мы близки к ним.