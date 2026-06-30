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Аленичев считает, что 37-летнему Дзюбе рано завершать карьеру

Ранее футболист покинул тольяттинский «Акрон».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба еще может поиграть один год, ему рано завершать карьеру. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Аленичев.

Ранее ТАСС сообщал, что Дзюба покинул тольяттинский «Акрон».

«Я считаю, что Артему рано заканчивать. Как минимум год он должен поиграть. Если не будет предложений из Москвы, то я считаю, что нужно найти другой вариантик, — сказал Аленичев. — Он плодотворно поработал в “Акроне”. В прошлом сезоне выступил хорошо, не думаю, что “Акрон” без него остался бы в премьер-лиге».

Дзюбе 37 лет, он является воспитанником «Спартака», а позднее стал игроком петербургского «Зенита», что вызвало негативную реакцию у болельщиков красно-белых. В составе «Зенита» нападающий четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды — кубок страны. Также играл за тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор», столичный «Локомотив» и «Акрон». Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (248 голов), сборной России (31) и Российской премьер-лиги (177).