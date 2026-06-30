Аленичев считает, что 37-летнему Дзюбе рано завершать карьеру

«Я считаю, что Артему рано заканчивать. Как минимум год он должен поиграть. Если не будет предложений из Москвы, то я считаю, что нужно найти другой вариантик, — сказал Аленичев. — Он плодотворно поработал в “Акроне”. В прошлом сезоне выступил хорошо, не думаю, что “Акрон” без него остался бы в премьер-лиге».