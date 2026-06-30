В РПЛ закрывать рот рукой не запретят. В России введут не все новые футбольные правила

В матче Турция — Парагвай (0:1) судья Иван Бартон уже применил новое правило: на 45+3-й минуте он удалил парагвайца Мигеля Альмирона, который прикрыл рот рукой и что-то сказал одному из турецких футболистов, который тут же побежал жаловаться арбитру. Рефери сам не видел, что произошло, он принял решение только после ВАР-вмешательства и просмотра повтора на мониторе.