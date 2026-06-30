Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Кот-д`Ивуар
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.50
П2
2.17
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.30
X
8.00
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Мексика
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.95
П2
4.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:3
Нидерланды
1
:
Марокко
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
2
:
Япония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 3:4
Германия
1
:
Парагвай
1
П1
X
П2

В РПЛ закрывать рот рукой не запретят. В России введут не все новые футбольные правила

Как стало известно «СЭ», в российском футболе станут применять не все новые правила, которые используются этим летом на чемпионате мира.

Источник: Кадр из трансляции

В частности, не будет введен запрет на прикрывание рта рукой или майкой.

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) одобрил это новшество на специальном заседании в Ванкувере в конце апреля. Тогда утвердили две поправки в правила игры, которые вступили в силу на ЧМ-2026. Их приняли, как заявлялось, для борьбы с дискриминационным и неспортивным поведением.

Судей обязали удалять игроков, прикрывающих рот (рукой или майкой) в конфликтной ситуации с соперником. Понятно, что футболисты так поступают, осознавая, что потом будет трудно доказать их виновность в применении ругательств или расистских оскорблений. Изменяя правила, ФИФА и ИФАБ попытались свести на нет подобные случаи.

Футболисты также будут удаляться за демонстративный уход с поля, а официальным лицам команд, подстрекающим к этому в знак протеста против решения арбитра, тоже будут показываться красные карточки.

В матче Турция — Парагвай (0:1) судья Иван Бартон уже применил новое правило: на 45+3-й минуте он удалил парагвайца Мигеля Альмирона, который прикрыл рот рукой и что-то сказал одному из турецких футболистов, который тут же побежал жаловаться арбитру. Рефери сам не видел, что произошло, он принял решение только после ВАР-вмешательства и просмотра повтора на мониторе.

Две упомянутые поправки введены специальным циркулярным письмом ИФАБ, которое было разослано всем федерациям 19 мая этого года. Однако РФС использует только одну из них.

В письме председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, направленном в РПЛ, ФНЛ, департамент организации и проведения соревнований РФС и академию РФС, говорится, что РФС внедряет исключительно пункт 2 изменений в правила игры сезона-2026/27, предусмотренный циркулярным письмом ИФАБ № 33 (в части регламентации ухода игроков с поля в знак протеста против решения судьи).

А вот «пункт 1 (касающийся закрывания рта для сокрытия нецензурных высказываний и оскорблений) в соревнованиях под эгидой РФС применяться не будет в связи с возможностью неоднозначного толкования и спорных ситуаций».