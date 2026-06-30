В РПЛ закрывать рот рукой не запретят. В России введут не все новые футбольные правила

В частности, не будет введен запрет на прикрывание рта рукой или майкой.
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) одобрил это новшество на специальном заседании в Ванкувере в конце апреля. Тогда утвердили две поправки в правила игры, которые вступили в силу на ЧМ-2026. Их приняли, как заявлялось, для борьбы с дискриминационным и неспортивным поведением.
Судей обязали удалять игроков, прикрывающих рот (рукой или майкой) в конфликтной ситуации с соперником. Понятно, что футболисты так поступают, осознавая, что потом будет трудно доказать их виновность в применении ругательств или расистских оскорблений. Изменяя правила, ФИФА и ИФАБ попытались свести на нет подобные случаи.
Футболисты также будут удаляться за демонстративный уход с поля, а официальным лицам команд, подстрекающим к этому в знак протеста против решения арбитра, тоже будут показываться красные карточки.
В матче Турция — Парагвай (0:1) судья Иван Бартон уже применил новое правило: на 45+3-й минуте он удалил парагвайца Мигеля Альмирона, который прикрыл рот рукой и что-то сказал одному из турецких футболистов, который тут же побежал жаловаться арбитру. Рефери сам не видел, что произошло, он принял решение только после ВАР-вмешательства и просмотра повтора на мониторе.
Две упомянутые поправки введены специальным циркулярным письмом ИФАБ, которое было разослано всем федерациям 19 мая этого года. Однако РФС использует только одну из них.
В письме председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, направленном в РПЛ, ФНЛ, департамент организации и проведения соревнований РФС и академию РФС, говорится, что РФС внедряет исключительно пункт 2 изменений в правила игры сезона-2026/27, предусмотренный циркулярным письмом ИФАБ № 33 (в части регламентации ухода игроков с поля в знак протеста против решения судьи).
А вот «пункт 1 (касающийся закрывания рта для сокрытия нецензурных высказываний и оскорблений) в соревнованиях под эгидой РФС применяться не будет в связи с возможностью неоднозначного толкования и спорных ситуаций».