Зырянов: «Не считаю нахождение Дурана в “Зените” провалом и предложу не считать чужие деньги»

Дуран перешел в «Зенит» из саудовского «Аль-Насра» в феврале на правах аренды, срок которой был рассчитан до конца сезона-2025/26. За сине-бело-голубых 22-летний форвард сыграл в 9 матчах, забив 2 гола с пенальти. Колумбиец покинул расположение «Зенита» перед матчем заключительного тура РПЛ с «Ростовом» (1:0), в котором петербургский клуб оформил чемпионство.