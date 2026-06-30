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Зырянов: «Не считаю нахождение Дурана в “Зените” провалом и предложу не считать чужие деньги»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым заявил, что не считает провальным переход в петербургский клуб нападающего Джона Дурана.

Источник: ФК "Зенит"

Дуран перешел в «Зенит» из саудовского «Аль-Насра» в феврале на правах аренды, срок которой был рассчитан до конца сезона-2025/26. За сине-бело-голубых 22-летний форвард сыграл в 9 матчах, забив 2 гола с пенальти. Колумбиец покинул расположение «Зенита» перед матчем заключительного тура РПЛ с «Ростовом» (1:0), в котором петербургский клуб оформил чемпионство.

«Не считаю нахождение Дурана в “Зените” провалом. Почему должен так считать? Тем многим, кто считает, что вложенные в него средства не оправдались, предложу не считать чужие деньги», — сказал Зырянов.