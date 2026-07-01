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Президент «Рубина» Сафиуллин: Не рассматриваем ни Дзюбу, ни Кокорина

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин в беседе с «РБ Спорт» заявил, что казанский клуб не планирует усиливать нападение известными форвардами Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.

Источник: Рейтинг Букмекеров

37-летний Дзюба в прошлом сезоне выступал за тольяттинский «Акрон», а 35-летний Кокорин — за кипрский «Арис». Сейчас оба нападающих являются свободными агентами.

«Мы не рассматриваем ни Артема Дзюбу, ни Кокорина в составе нашей команды», — заявил Сафиуллин.

Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионата России и сборной России в истории. Ранее он выступал за такие команды, как «Зенит» (249 матчей), «Спартак» (166), «Ростов» (43), «Локомотив» (39) и другие. На его счету четыре чемпионских титула в РПЛ, три победы в Кубке России и четыре — в Суперкубке страны.

Кокорин также становился по разу чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Форвард выступал за «Зенит», «Динамо», «Сочи», «Спартак», итальянскую «Фиорентину» и кипрский «Арис», в котором провел последние четыре года. Широкой публике футболист известен по скандальному судебному делу о драке в «Кофемании», из-за которой он получил реальный срок и около года провел в тюрьме.