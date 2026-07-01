Президент «Рубина» Сафиуллин: Не рассматриваем ни Дзюбу, ни Кокорина

37-летний Дзюба в прошлом сезоне выступал за тольяттинский «Акрон», а 35-летний Кокорин — за кипрский «Арис». Сейчас оба нападающих являются свободными агентами.
«Мы не рассматриваем ни Артема Дзюбу, ни Кокорина в составе нашей команды», — заявил Сафиуллин.
Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионата России и сборной России в истории. Ранее он выступал за такие команды, как «Зенит» (249 матчей), «Спартак» (166), «Ростов» (43), «Локомотив» (39) и другие. На его счету четыре чемпионских титула в РПЛ, три победы в Кубке России и четыре — в Суперкубке страны.
Кокорин также становился по разу чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Форвард выступал за «Зенит», «Динамо», «Сочи», «Спартак», итальянскую «Фиорентину» и кипрский «Арис», в котором провел последние четыре года. Широкой публике футболист известен по скандальному судебному делу о драке в «Кофемании», из-за которой он получил реальный срок и около года провел в тюрьме.