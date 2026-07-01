Президент «Рубина» Сафиуллин: Не рассматриваем ни Дзюбу, ни Кокорина

Кокорин также становился по разу чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Форвард выступал за «Зенит», «Динамо», «Сочи», «Спартак», итальянскую «Фиорентину» и кипрский «Арис», в котором провел последние четыре года. Широкой публике футболист известен по скандальному судебному делу о драке в «Кофемании», из-за которой он получил реальный срок и около года провел в тюрьме.