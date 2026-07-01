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Каманцев объяснил, почему РФС не будет вводить запрет на прикрытие рта рукой: «В России проблема расизма не актуальна»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение не вводить запрет на прикрывание рта рукой или майкой для футболистов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее об этом сообщал «СЭ».

«В России проблема расизма в целом не актуальна — мы одно из самых многонациональных государств мира. У нас футболисты привыкли прикрывать рот не для того, чтобы скрыть оскорбление по расовому признаку, а просто чтобы не было видно, о чем они говорят. Поэтому к внедрению этого правила в России мы относимся с осторожностью.

Есть опасения, что в нашем случае оно не послужит борьбе с расизмом, а создаст почву для провокаций. Например, жалоб от игроков соперника, на которые судьи будут обязаны реагировать. Таких ситуаций хотелось бы избежать, тем более что случаи проявления расизма и ксенофобии в нашем футболе единичны.

Все остальные инструменты по борьбе с этими явлениями РФС успешно применяются. Думаю, что в ближайший год мы изучим опыт других стран и лиг, где тоже наверняка понадобится какое-то время, чтобы выработалась адекватная практика применения этой директивы. И после этого сможем в случае необходимости вернуться к этому вопросу и либо также внедрить правило, либо оставить все как есть», — сказал Каманцев «СЭ».

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) одобрил это новшество на специальном заседании в Ванкувере в конце апреля. Тогда утвердили две поправки в правила игры, которые вступили в силу на ЧМ-2026. Их приняли, как заявлялось, для борьбы с дискриминационным и неспортивным поведением.