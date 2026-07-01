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Председатель правления «Зенита» Зырянов ответил на вопрос о футбольной столице России: «Все знают, где она»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос, какой город считает столицей России.

Источник: РИА "Новости"

— После победы «Спартака» в Кубке возобновились обсуждения футбольной столицы России. Где она, на ваш взгляд?

— Это все знают.

— Москва, где больше команд РПЛ?

— Логично, — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.