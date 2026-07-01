Председатель правления «Зенита» Зырянов ответил на вопрос о футбольной столице России: «Все знают, где она»

— После победы «Спартака» в Кубке возобновились обсуждения футбольной столицы России. Где она, на ваш взгляд?
— Это все знают.
— Москва, где больше команд РПЛ?
— Логично, — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос, какой город считает столицей России.
— После победы «Спартака» в Кубке возобновились обсуждения футбольной столицы России. Где она, на ваш взгляд?
— Это все знают.
— Москва, где больше команд РПЛ?
— Логично, — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.