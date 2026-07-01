«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.
Встреча, прошедшая на стадионе "Смена, завершилась со счетом 2:0, отличились Вендел (3-я минута) и Густаво Мантуан (85, с пенальти).
Второй товарищеский матч команд запланирован на 13 июля.
Действующий чемпион России «Зенит» начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) гостевым матчем с тольяттинским «Акроном», перед этим команда Сергея Семака сыграет 18 июля в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок страны против московского «Спартака».
Махачкалинское «Динамо» в первом туре встретится на выезде с воронежским «Факелом».