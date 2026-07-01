«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

Действующий чемпион России «Зенит» начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) гостевым матчем с тольяттинским «Акроном», перед этим команда Сергея Семака сыграет 18 июля в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок страны против московского «Спартака».