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«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

Футболисты «Зенита» обыграли махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.

Встреча, прошедшая на стадионе "Смена, завершилась со счетом 2:0, отличились Вендел (3-я минута) и Густаво Мантуан (85, с пенальти).

Второй товарищеский матч команд запланирован на 13 июля.

Действующий чемпион России «Зенит» начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) гостевым матчем с тольяттинским «Акроном», перед этим команда Сергея Семака сыграет 18 июля в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок страны против московского «Спартака».

Махачкалинское «Динамо» в первом туре встретится на выезде с воронежским «Факелом».