Футболист «Зенита» Нино не знает про интерес со стороны испанских клубов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Защитник «Зенита» Нино ничего не знает про интерес к нему со стороны испанский клубов. Об этом бразильский футболист рассказал ТАСС.
Ранее в СМИ сообщалось, что Нино точно не перейдет во «Флуминенсе» или «Палмейрас». Сейчас у игрока есть два варианта продолжения карьеры — остаться в «Зените» или перейти в чемпионат Испании.
«Слухи про Испанию — правда? Не знаю. Честно говоря, я ничего не слышал. В Бразилию не возвращаюсь? Нет, в Бразилию нет», — сказал Нино.
Нино перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Флуминенсе» за €5 млн. В прошедшем сезоне 29-летний футболист сыграл 32 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи.