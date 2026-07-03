По петербургской системе: главные летние трансферы РПЛ

Приобретение петербургским «Зенитом» нападающего Фелипе Аугусто — пока самый громкий трансфер РПЛ нынешнего лета. Клуб из Северной столицы вновь подтвердил свою активность на бразильском рынке. Тем временем «Локомотив» усилился защитником Георгием Джикией и полузащитником Александром Коваленко. В остальном клубы премьер-лиги пока действуют на трансферном рынке достаточно сдержанно.
Бразильский курс
Вернув себе в конце мая чемпионский титул, «Зенит» не стал форсировать работу на трансферном рынке. В первый месяц межсезонья клуб ограничился покупкой у калининградской «Балтики» колумбийского защитника Кевина Андраде за €3,5 млн (по данным Transfermarkt), а также продлил контракт с ветераном команды Александром Ерохиным.
На этой неделе сине-бело-голубые оформили уже более статусную сделку. Они приобрели нападающего Фелипе Аугусто, который в прошлом сезоне выступал за турецкий «Трабзонспор» и забил 13 мячей в 32 матчах чемпионата Турции. По данным СМИ, сумма трансфера составила около €15 млн. Новичку «Зенита» всего 22 года, и он продолжает линию клуба на приобретение молодых перспективных бразильских футболистов.
С 2019 года петербургский клуб регулярно инвестировал значительные средства в игроков этого возраста. За это время было оформлено около 10 подобных сделок. Наиболее успешными оказались переходы Малкома, Клаудиньо и Вендела. Вместе с ними команда Сергея Семака выиграла большую часть из шести подряд чемпионств, завоеванных в 2018—2024 годах.
На продаже Малкома и Клаудиньо «Зенит» впоследствии сумел вернуть значительную часть вложенных средств. Вендел остается одним из лидеров команды, несмотря на периодические проблемы с дисциплиной, связанные с опозданиями на сборы. Последним крупным приобретением на бразильском рынке стал переход Луиса Энрике в начале 2025 года. После этого активность клуба в этом направлении несколько снизилась.
Отчасти снижение активности на бразильском рынке связывали с уходом с поста председателя правления «Зенита» Александра Медведева, при котором состоялись практически все крупные бразильские трансферы. После того как его сменил Константин Зырянов, клуб почти год не совершал подобных сделок. При этом Медведев сохранил работу в структуре «Зенита» в качестве советника Зырянова, поэтому нельзя исключать, что он также принимал участие в подготовке перехода Фелипе Аугусто.
Точечное усиление
Георгий Джикия прошлый сезон провел в турецком «Антальяспоре», с которым 23 июня расторг контракт. Вскоре защитник подписал однолетнее соглашение с «Локомотивом», воспитанником которого является. До основного состава железнодорожников он, однако, так и не добрался, покинув клуб в 2013 году в 19-летнем возрасте.
После нескольких сезонов в низших лигах Джикия сумел заявить о себе в пермском «Амкаре», что привело к переходу в московский «Спартак» в конце 2016 года. Уже в первом полноценном сезоне он стал чемпионом России, а затем на протяжении семи с половиной лет был одним из лидеров красно-белых, большую часть этого времени — капитаном команды. В составе «Спартака» Георгий также выиграл Кубок России в 2022 году. После ухода из московского клуба он провел сезон в «Химках», а после банкротства подмосковной команды перебрался в Турцию. Теперь 32-летний защитник должен усилить центр обороны «Локомотива».
Александр Коваленко — один из наиболее талантливых воспитанников академии «Чертаново», через которую прошли многие нынешние звезды РПЛ. В 2022—2023 годах он сумел ярко заявить о себе в премьер-лиге в составе самарских «Крыльев Советов». После чего перешел в «Зенит», но там не закрепился в составе. Далее случились переходы в «Оренбург» и «Сочи». После того, как «Сочи» минувшей весной вылетел в Первую лигу, «Локомотив» арендовал у него Коваленко. И теперь 22-летний полузащитник попробует раскрыть свой талант в составе действующего бронзового призера чемпионата страны.
— Клуб совершил два хороших подписания, приобретя двух игроков, которые как минимум усилят глубину состава, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Джикия за счет своего опыта усилит центр обороны, поможет заменить кого-то из основы в случае травмы или без особых проблем пережить возможный уход Сесара Монтеса, если на него будет спрос в Европе этим летом, а он может быть, поскольку этот игрок успешно играет за Мексику на чемпионате мира. Но Георгий и сам по себе еще не такой возрастной футболист, чтобы не суметь выиграть конкуренцию за место в основе, если даже «Локо» сохранит всех центральных защитников. А Коваленко усилит конкуренцию в средней линии. За счет своих нестандартных действий он может помочь группе атаки, если будет играть так, как это делал в лучшие сезоны в «Крыльях».
Другие трансферы
Среди других заметных трансферов нынешнего лета стоит отметить переход защитника Ильи Вахании из «Ростова» в «Краснодар». Вахания в последние сезоны был одним из лидеров ростовчан и регулярно вызывается в сборную России.
«Крылья Советов» приобрели полузащитника Дениса Макарова. Талантливый игрок зимой покинул московское «Динамо» из-за конфликта с тогдашним главным тренером команды Роланом Гусевым, полгода провел в турецком «Кайсериспоре», который покинул по окончании сезона из-за долгов клуба по зарплате.
Кроме того, самарцы оформили полноценный трансфер защитника Никиты Чернова, который прошлый сезон провел в команде на правах аренды из «Спартака». Также волжане выкупили у «Динамо» контракт защитника Ивана Лепского.
Грозненский «Ахмат» вернул из «Зенита» своего воспитанника Арсена Адамова, который еще в 2021 году ярко проявил себя в составе «Урала» и заслужил вызов в сборную России.
«Балтика» приобрела у вылетевшего из РПЛ «Пари Нижний Новгород» его лидера защитника Максима Шнапцева. А ЦСКА расстался со своим опорным полузащитником Максимом Мухиным, ярко начинавшим карьеру в рядах армейцев в 2021—2023 годах, но затем из-за тяжелой травмы потерявшим место в составе. Теперь он перешел в «Ростов».
Алексей Фомин