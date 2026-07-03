По петербургской системе: главные летние трансферы РПЛ

— Клуб совершил два хороших подписания, приобретя двух игроков, которые как минимум усилят глубину состава, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Джикия за счет своего опыта усилит центр обороны, поможет заменить кого-то из основы в случае травмы или без особых проблем пережить возможный уход Сесара Монтеса, если на него будет спрос в Европе этим летом, а он может быть, поскольку этот игрок успешно играет за Мексику на чемпионате мира. Но Георгий и сам по себе еще не такой возрастной футболист, чтобы не суметь выиграть конкуренцию за место в основе, если даже «Локо» сохранит всех центральных защитников. А Коваленко усилит конкуренцию в средней линии. За счет своих нестандартных действий он может помочь группе атаки, если будет играть так, как это делал в лучшие сезоны в «Крыльях».