Агент Тюкавина: Костя хочет что-то выиграть. «Зенит» ставит задачу победить, цель «Динамо» — быть в тройке

«Я чувствую, что в это трансферное окно “Зенит” по-настоящему сильно хочет перехода Тюкавина. Костя, как и любой спортсмен, хочет что-то выиграть. Если “Зенит” ставит задачу победить в чемпионате и Кубке, то цель “Динамо” — быть в тройке. Это разные цели. У Кости действующий контракт, он его выполняет. Есть клуб, который принимает решение. Если “Динамо” не дает добро на переход, значит, так. Все по букве закона. Есть обязательства, которые нужно выполнять», — сказал Сафонов «СЭ».