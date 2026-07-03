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Агент Тюкавина: Костя хочет что-то выиграть. «Зенит» ставит задачу победить, цель «Динамо» — быть в тройке

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

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Источник: ФК Динамо

«Я чувствую, что в это трансферное окно “Зенит” по-настоящему сильно хочет перехода Тюкавина. Костя, как и любой спортсмен, хочет что-то выиграть. Если “Зенит” ставит задачу победить в чемпионате и Кубке, то цель “Динамо” — быть в тройке. Это разные цели. У Кости действующий контракт, он его выполняет. Есть клуб, который принимает решение. Если “Динамо” не дает добро на переход, значит, так. Все по букве закона. Есть обязательства, которые нужно выполнять», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

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