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Зырянов о Глушенкове: «Его характер необходимо направить в нужное русло»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о характере полузащитника Максима Глушенкова.

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Источник: ФК "Зенит"

— Максим Глушенков нешаблонный футболист, который говорит то, что считает нужным.

— Ваш клиент!

— Это проблема для «Зенита»?

— У нас играют футболисты с разными характерами, это нормально. Зачем нам обуздать его характер? Наоборот, необходимо направить в нужное русло.

В сезоне-2025/26 Глушенков забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 34 матчах «Зенита».

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