Зырянов о Глушенкове: «Его характер необходимо направить в нужное русло»

— Максим Глушенков нешаблонный футболист, который говорит то, что считает нужным.
— Ваш клиент!
— Это проблема для «Зенита»?
— У нас играют футболисты с разными характерами, это нормально. Зачем нам обуздать его характер? Наоборот, необходимо направить в нужное русло.
В сезоне-2025/26 Глушенков забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 34 матчах «Зенита».
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