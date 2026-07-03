Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Австралия
0
:
Египет
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
3.83
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Аргентина
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
24.00
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Колумбия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.53
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Канада
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.49
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
2
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Алжир
0
П1
X
П2

В «Динамо» подтвердили сведения о том, что не хотят продавать Тюкавина «Зениту»

В интервью «Спорт-Экспрессу» глава совета директоров клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Динамо-Москва» Александр Ивлев высказался о слухах про интерес «Зенита» к форварду «бело-голубых» Константину Тюкавину.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Metaratings.ru

«Видим много различных мнений, комментариев, слухов по поводу возможного перехода Тюкавина в “Зенит”. Хотелось бы поставить в этой истории точку. “Динамо” нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено», — заявил Ивлев.

29 июля стало известно, что управленцы столичной команды не намерены продавать 24-летнего нападающего в клуб из Северной столицы даже за сумму в тридцать миллионов евро. Днём позже сайт «Евро-Футбол.ру» сообщал, что к персоне Тюкавина проявляют интерес сразу несколько неназванных команд из европейских чемпионатов, при этом предметные переговоры могут начаться не раньше августа.

Напомним, что Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В сезоне-2025/2026 форвард провёл 22 матча в РПЛ, где забил десять мячей и отметился четырьмя ассистами, а также девять встреч в FONBET Кубке России (3+2).

Текущий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной России в семнадцать миллионов евро.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше