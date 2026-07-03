В «Динамо» подтвердили сведения о том, что не хотят продавать Тюкавина «Зениту»

«Видим много различных мнений, комментариев, слухов по поводу возможного перехода Тюкавина в “Зенит”. Хотелось бы поставить в этой истории точку. “Динамо” нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено», — заявил Ивлев.
29 июля стало известно, что управленцы столичной команды не намерены продавать 24-летнего нападающего в клуб из Северной столицы даже за сумму в тридцать миллионов евро. Днём позже сайт «Евро-Футбол.ру» сообщал, что к персоне Тюкавина проявляют интерес сразу несколько неназванных команд из европейских чемпионатов, при этом предметные переговоры могут начаться не раньше августа.
Напомним, что Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В сезоне-2025/2026 форвард провёл 22 матча в РПЛ, где забил десять мячей и отметился четырьмя ассистами, а также девять встреч в FONBET Кубке России (3+2).
Текущий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной России в семнадцать миллионов евро.