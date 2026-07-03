В «Динамо» подтвердили сведения о том, что не хотят продавать Тюкавина «Зениту»

29 июля стало известно, что управленцы столичной команды не намерены продавать 24-летнего нападающего в клуб из Северной столицы даже за сумму в тридцать миллионов евро. Днём позже сайт «Евро-Футбол.ру» сообщал, что к персоне Тюкавина проявляют интерес сразу несколько неназванных команд из европейских чемпионатов, при этом предметные переговоры могут начаться не раньше августа.