«Динамо» обыграло «Нижний Новгород» в товарищеском матче

Встреча в Новогорске завершилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо» В составе победителей мячи забили Антон Миранчук и Николас Маричаль. У «Нижнего Новгорода» отличился Андрей Ивлев.
Победа стала первой для немца Сандро Шварца после возвращения на пост главного тренера «Динамо» в мае. Специалист ранее возглавлял «бело-голубых» с 2020 по 2022 год.
В следующем товарищеском матче «Динамо» 7 июля сыграет с «Оренбургом» в Новогорске. В первой игре предстоящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московская команда примет самарские «Крылья Советов».
В другом товарищеском матче махачкалинское «Динамо» разгромило «Ленинградец» со счетом 3:0.