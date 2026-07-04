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«Динамо» обыграло «Нижний Новгород» в товарищеском матче

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над «Нижним Новгородом» в товарищеском матче.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Новогорске завершилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо» В составе победителей мячи забили Антон Миранчук и Николас Маричаль. У «Нижнего Новгорода» отличился Андрей Ивлев.

Победа стала первой для немца Сандро Шварца после возвращения на пост главного тренера «Динамо» в мае. Специалист ранее возглавлял «бело-голубых» с 2020 по 2022 год.

В следующем товарищеском матче «Динамо» 7 июля сыграет с «Оренбургом» в Новогорске. В первой игре предстоящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московская команда примет самарские «Крылья Советов».

В другом товарищеском матче махачкалинское «Динамо» разгромило «Ленинградец» со счетом 3:0.