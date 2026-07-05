Дзюба назвал красивой историей возможное возвращение в «Спартак»

«Я сейчас очень много тренируюсь. Очень классно отдохнул в Турции. Обыграл всех хоккеистов. Овечкин у меня ни разу в волейбол не выиграл. Саша, тренируйся! “Спартак”? Нет такого хочу или не хочу. Но это была бы красивая история. Хотелось бы закончить красиво и выиграть трофей. Когда моя карьера закончится, может быть, уже. Не знаю. Но будь у меня власть какая-то, я бы многое поменял в нашем футболе. Я бы хотел сыграть в одной команде с Зиданом, если бы был такой выбор. А из наших с Яшиным потренироваться, чтобы забить ему гол», — приводит слова Дзюбы «СЭ».