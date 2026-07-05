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Аршавин: «Если за Тюкавина предлагали 20 млн евро, он стоит этих денег. Это лучший российский нападающий в стране»

Трехкратный чемпион России, бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин назвал оправданной трансферную стоимость нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

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Источник: t.me/fcdynamo

Ранее появилась информация, что «Зенит» готов предложить за футболиста бело-голубых 20 миллионов евро.

— Сообщалось, что за Тюкавина предлагали 20−25 миллионов евро. Стоит ли он этих денег?

— Если за него заплатят, конечно, стоит. Он лучший российский нападающий в стране. Сейчас такие цены… По € 100 млн покупают — как само собой разумеющееся в иностранных чемпионатах. Видите, как выросли цены, — цитирует Аршавина «Чемпионат».

В сезоне-2025/26 Тюкавин провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 17 миллионов евро.

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