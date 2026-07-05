Аршавин: «Если за Тюкавина предлагали 20 млн евро, он стоит этих денег. Это лучший российский нападающий в стране»

— Если за него заплатят, конечно, стоит. Он лучший российский нападающий в стране. Сейчас такие цены… По € 100 млн покупают — как само собой разумеющееся в иностранных чемпионатах. Видите, как выросли цены, — цитирует Аршавина «Чемпионат».