Тренер «Химнасии»: «Зенит» был бы одним из лидеров чемпионата Аргентины

«Это был важный матч для нас против представительной команды, довольно непримиримой. Стадион прекрасный, он был шумным, на нем было хорошо слышно болельщиков. Можно сравнить с той атмосферой, к которой мы привыкли в Аргентине. В России мы чувствуем себя очень хорошо, нам все нравится.



“Зенит” — команда, достаточно сопоставимая с аргентинскими клубами. Он мог бы вписаться в аргентинский футбол, и если бы играл у нас в чемпионате, был бы одним из лидеров. Тут собрано много качественных игроков.



В составе “Зенита” я выделю Вильмара Барриоса, и не просто так: когда я был на младших должностях в “Боке Хуниорс”, я с ним пересекался, знаком лично. Но заполучить такого игрока достаточно сложно», — цитирует Перейру «Чемпионат».