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Тренер «Химнасии»: «Зенит» был бы одним из лидеров чемпионата Аргентины

Главный тренер аргентинской «Химнасии» Ариэль Перейра прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в товарищеском матче.

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Источник: Sport24

Сегодня, 5 июля, «Химнасия» и «Зенит» сыграли со счетом 1:1 в контрольной игре на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Это был важный матч для нас против представительной команды, довольно непримиримой. Стадион прекрасный, он был шумным, на нем было хорошо слышно болельщиков. Можно сравнить с той атмосферой, к которой мы привыкли в Аргентине. В России мы чувствуем себя очень хорошо, нам все нравится.

“Зенит” — команда, достаточно сопоставимая с аргентинскими клубами. Он мог бы вписаться в аргентинский футбол, и если бы играл у нас в чемпионате, был бы одним из лидеров. Тут собрано много качественных игроков.

В составе “Зенита” я выделю Вильмара Барриоса, и не просто так: когда я был на младших должностях в “Боке Хуниорс”, я с ним пересекался, знаком лично. Но заполучить такого игрока достаточно сложно», — цитирует Перейру «Чемпионат».