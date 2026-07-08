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«Оренбург» подпишет контракт с колумбийским опорником Мехией

Спортивный журналист и инсайдер Анар Ибрагимов сообщил, что клуб Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Оренбург» в ближайшее время подпишет контракт с опорным полузащитником Робертом Мехией.

Источник: Metaratings.ru

По данным источника, речь идёт о трудовом соглашении, рассчитанном до конца июня 2030 года.

25-летний Мехия уже знаком российскому болельщику: с сентября 2024 года по июнь 2025 года колумбиец, права на которого принадлежат команде Кубка Мустанга «Онсе Кальдас», выступал на правах аренды за подмосковные «Химки».

В сезоне-2025/2026 опорник сыграл за «белых» в Апертуре Колумбии тринадцать матчей, где отметился одним результативным пасом. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мехии в 700 тысяч евро.