«Оренбург» подпишет контракт с колумбийским опорником Мехией

По данным источника, речь идёт о трудовом соглашении, рассчитанном до конца июня 2030 года.
25-летний Мехия уже знаком российскому болельщику: с сентября 2024 года по июнь 2025 года колумбиец, права на которого принадлежат команде Кубка Мустанга «Онсе Кальдас», выступал на правах аренды за подмосковные «Химки».
В сезоне-2025/2026 опорник сыграл за «белых» в Апертуре Колумбии тринадцать матчей, где отметился одним результативным пасом. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мехии в 700 тысяч евро.