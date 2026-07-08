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«Зенит» разобрался с «Нефтчи»: Аугусто ярко дебютировал, а Соболев после гола показал «жест Дзюбы»

4:1 на «Газпром Арене».

Источник: ФК «Зенит»

Соперником «Зенита» в очередной встрече Winline Суперсерии стал чемпион Узбекистана «Нефтчи» из Ферганы. Даже в отсутствии сборников, выступавших на чемпионате мира-2026, гости приехали в интересном составе. Поединок с ними рассматривался как очередной маркер готовности сине-бело-голубых к матчу за Суперкубок со «Спартаком».

В сравнении с предыдущей встречей с аргентинской «Химнасией» (1:1) Сергей Семак сделал сразу несколько важных изменений. Пожалуй, главное из них — выход в старте новичка Фелипе Аугусто. Бразильца презентовали в конце июня, после этого он начал тренировки, а теперь — дебютировал. Занял место Александра Соболева в центре нападения. И, конечно, интересно было посмотреть, что он из себя представляет.

Аугусто ударно начал

На первых минутах интереснее в атаке смотрелись «нефтяники». Сине-бело-голубые толком не могли войти в игру, но затем проснулись. Стали получаться комбинации — например, прошла закидушка Джон Джона в штрафную, куда открылся Глушенков и в падении пробил в ближний угол — выручил Тураев.

Следом вратарю «Нефтчи» пришлось включаться еще раз — в быстром прорыве Педро покатил направо, куда забежал Вендел и выстрелил в дальний — снова сейв.

А дальше за дело взялся Аугусто. Фелипе все это время много работал — часто открывался и прессинговал, однако моментов не имел. Но первый же шанс не упустил — приложился из-за пределов штрафной, после касания защитника мяч рикошетом от левой стойки влетел в сетку. Дебютный гол бразильца в первой же игре. Предыдущий 9-й номер Джон Дуран о таком мог только мечтать.

«Зенит» на этом не успокоился и продолжил давить. Очень здорово взаимодействовали Глушенков и Вендел — в одном из эпизодов Маркусу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы принять передачу вразрез от Максима и выйти один на один с голкипером. Зато сам россиянин отличился позже, получив ассист от Джона Джона.

Но стоит отметить и гостей. После 0:2 они не сдались и довольно быстро сократили отставание: Йовович шикарным проникающим пасом вывел Исмоилова один на один с голкипером — Аброрбек технично переиграл Москвичева.

В целом, игра смотрелась. И команды явно не хотели уступать друг другу, несмотря на статус матча. Об этом свидетельствовали большое количество фолов, желтые карточки и даже стычка — Барриос недолго выяснял отношения с Йововичем.

Соболев чувствует конкуренцию?

После перерыва Сергей Семак уже по классическому сценарию поменял весь состав. Появились Латышонок, Горшков, Дркушич, Алип, Волков, Ерохин, Васильев, Мостовой, Мантуан, Кондаков и Соболев.

Самым активным был именно Соболев. Практически сразу после выхода у него был шанс отличиться: Александр заметил, что далеко выдвинулся из ворот Тураев, и попытался закинуть мяч ему за шиворот — вышло очень близко от правой стойки.

Но затем 7-й номер забил: Горшков поборолся и выполнил нацеленный кросс в центр штрафной, где Соболев перевисел Цигера и головой пробил под правую штангу. Во время празднования нападающий показывал указательным пальцем на поле, словно намекая, что его место в стартовом составе. Нечто подобное ранее демонстрировали Глушенков и Мостовой. В народе это движение прозвали «жестом Дзюбы», поскольку на ЧМ-2018 после забитого мяча в ворота Саудовской Аравии (5:0) Артем именно так демонстрировал свое желание играть главному тренеру Станиславу Черчесову.

Спустя десять минут до разгромного счет довел Кондаков. 18-летний воспитанник академии влетел в штрафную, получил скидку от Мостового и зарядил в касание под перекладину.

4:1 — уверенная победа «Зенита». Сине-бело-голубые продолжают подготовку к новому сезону. Следующим соперником 12 июля будет «Црвена Звезда» во главе с Деяном Станковичем.

Роман Кольцов

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