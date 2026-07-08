«Зенит» разобрался с «Нефтчи»: Аугусто ярко дебютировал, а Соболев после гола показал «жест Дзюбы»

А дальше за дело взялся Аугусто. Фелипе все это время много работал — часто открывался и прессинговал, однако моментов не имел. Но первый же шанс не упустил — приложился из-за пределов штрафной, после касания защитника мяч рикошетом от левой стойки влетел в сетку. Дебютный гол бразильца в первой же игре. Предыдущий 9-й номер Джон Дуран о таком мог только мечтать.