Семак не думает о возможном скором возвращении российского футбола в еврокубки

«Ничего не думаем, работаем. Верю ли, что Россию скоро вернут? Я даже не думаю об этом. Уже давно делать прогнозы — дело неблагодарное. Это напрямую связано и зависит от политики. Что там решат и когда, не имею представления», — сказал Семак.