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Семак не думает о возможном скором возвращении российского футбола в еврокубки

Ранее в СМИ появилась информация, что Международная федерация футбола рассмотрит вопрос допуска российских клубов и сборных на турниры после рекомендаций Международного олимпийского комитета о снятии санкций со спортсменов из России.

Источник: ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не думает о возможном скором возвращении российского футбола на международную арену. Об этом специалист заявил журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что Международная федерация футбола рассмотрит вопрос допуска российских клубов и сборных на турниры после рекомендаций Международного олимпийского комитета о снятии санкций со спортсменов из России. Российские команды были отстранены в 2022 году из-за ситуации на Украине.

«Ничего не думаем, работаем. Верю ли, что Россию скоро вернут? Я даже не думаю об этом. Уже давно делать прогнозы — дело неблагодарное. Это напрямую связано и зависит от политики. Что там решат и когда, не имею представления», — сказал Семак.

Последний матч на международной арене из российских клубов провел «Зенит», сыгравший в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом» (0:0) в феврале 2022 года.

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