Семак подвел итоги разгромной победы «Зенита» над «Нефтчи»

— Интересный матч с точки зрения движения и количества моментов. Было достаточное количество хороших моментов и тех, которые нужно будет разобрать. Сегодня было много индивидуальных ошибок, и в целом есть на что посмотреть и на что обратить внимание.
Думаю, это была интересная игра для болельщиков — много забитых мячей. Еще раз спасибо команде «Нефтчи», которая приехала в Петербург. У них сегодня было много болельщиков, которые пришли поддержать. Приятно играть в такой атмосфере.
— Если сравнивать с матчем с «Химнасией», что поменялось? Понятно, что были перестановки в составе.
— Ничего не поменялось. И с «Химнасией» сыграли хорошую игру для того этапа подготовки, и этот матч достаточно хороший и в плане интенсивности, и в плане борьбы, единоборств. Хорошие игры, через которые, надеюсь, мы сможем хорошо подготовиться к чемпионату.
— Первый матч для Фелипе Аугусто и первый его забитый мяч. Какое впечатление он оставил?
— Пока приятное впечатление оставляет, только начинает работать с нами. Естественно, у него есть движение, желание, он много старается, работает. Думаю, у него все впереди. Будем смотреть, насколько быстро он вольется в игру и наберет оптимальные кондиции, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».