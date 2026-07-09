«Спартак» подпишет испанца за 5 миллионов евро. Приход Парады решит две проблемы, но создаст третью

Уже оттуда Виктор приехал в «Алавес» — это произошло в 2020-м, в 2023-м подписал контракт с основой, а потом дважды отправлялся в аренды — в «Мирандес» и «Реал Унион». Позапрошлый сезон Виктор провел в «Мирандесе», где отыграл 38 матчей. Это второй испанский дивизион, но у клуба в том розыгрыше было достаточно арендованных футболистов из Примеры. Горачатеги и Ринкон из Бильбао, а еще нападающий Паничелли, который сейчас играет за «Страсбур» и оценивается в 35 миллионов евро по версии Transfermarkt.de.