«Спартак» подпишет испанца за 5 миллионов евро. Приход Парады решит две проблемы, но создаст третью

«Спартак» подпишет 24-летнего защитника «Алавеса» Виктора Параду. Спортивный директор испанского клуба Серхио Фернандес реальность ситуации подтвердил: «Мы ведем переговоры со “Спартаком” по трансферу Парады. Мы близки к соглашению, но сделка еще не закрыта».
Насколько мне известно, трансфер должен случиться до конца недели — Парада перейдет в «Спартак» за сумму около 5 миллионов евро и подпишет долгосрочный контракт. Две недели назад спартаковцы направили в «Алавес» официальное предложение, которое менеджмент практически сразу согласовал. На переговоры повлиял факт заинтересованности в сделке самого Парады, который знает и Кахигао, и Карседо. Более того, Виктору интересно побороться за реальный трофей, даже несмотря на то, что «Спартак» пока не выступает в Европе.
В общем, Парада вполне себе воодушевлен надвигающейся командировкой в Россию. Но вот зачем он «Спартаку»?
По словам Виктора, его главное качество — универсальность. В Испании у него крутая пресса после сезона Ла лиги, где он сыграл 30 матчей из 38 возможных. Притом что к началу чемпионата подходил не основным левым защитником, а игроком ротации. Надо сказать, что его футбольная судьба вообще не особенно классическая для испанца: родился в Мадриде, где играл в академиях «Атлетико» и «Райо Вальекано», а потом погнал в Зальцбург, где три года играл в системе «Ред Булл».
Уже оттуда Виктор приехал в «Алавес» — это произошло в 2020-м, в 2023-м подписал контракт с основой, а потом дважды отправлялся в аренды — в «Мирандес» и «Реал Унион». Позапрошлый сезон Виктор провел в «Мирандесе», где отыграл 38 матчей. Это второй испанский дивизион, но у клуба в том розыгрыше было достаточно арендованных футболистов из Примеры. Горачатеги и Ринкон из Бильбао, а еще нападающий Паничелли, который сейчас играет за «Страсбур» и оценивается в 35 миллионов евро по версии Transfermarkt.de.
Короче говоря, компания у Парады была приличная.
Идея приглашения в «Спартак» в большинстве своем заключается как раз в анонсированной универсальности. Парада вполне свободно может играть левого центрального защитника в тройке или в паре, а еще профильным левым защитником, которых в «Спартаке» после ухода Рябчука не осталось. Вообще испанец очень сбалансированный футболист — умеет подключаться в атаку, но его главный плюс — дисциплинированная оборона. Не зря в интервью перед прошедшим сезоном Виктор утверждал, что сыграет по воле тренера где угодно.
То есть по возможностям — если переводить на испанский манер — это не Хорди Альба, а скорее — Жоан Капдевила.
В любом случае мысль Франсиса Кахигао понятна — «Спартак» переживает за старт сезона, в котором на позицию левого центрального защитника есть Бабич и Джику, но серб только завершает восстановление после травмы крестообразной связки колена, а ганец вообще до конца не оправился после удара Кордобы в Суперфинале Кубка. И вот тут появляется Парада, способный сыграть и в центре, и слева в обороне.
При этом не совсем ясно, как «Спартак» будет решать ситуацию с лимитом, который с этого сезона диктует выпускать на поле минимум четырех россиян. Если слева в обороне сыграет Парада, то справа должен выходить Денисов, в опорной зоне Литвинов и Умяров, в воротах — Максименко. Что тогда делать с Жедсоном и Зобниным? Где будет играть Дмитриев, который прекрасно провел осень 2025-го как раз левым защитником?
И, например, еще момент. Мне ясен мотив использования Парады в матче против «Зенита» или ЦСКА, но зачем он во встречах с «Ахматом» или «Родиной»? Вопрос открытый. Потому что парень атакует гораздо хуже Дмитриева и даже Зобнина.
Интересно, что придумает Карседо в такой ситуации. У меня пока даже в тексте не получается уместить всех спартаковских легионеров на поле, но я и не Хуан Карлос, чтобы это получалось.
В любом случае Парада скоро окажется в «Спартаке». И это создает кучу интриг, о которых я вам рассказал.
ПАРА-ПАРА порадуемся?
Автор: Максим Никитин