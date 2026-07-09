Защитник «Алавеса» Парада перейдет в «Спартак» до конца недели

В середине июня назад спартаковцы направили в «Алавес» официальное предложение, которое менеджмент практически сразу согласовал. На переговоры повлиял факт заинтересованности в сделке самого Парады, который знает и Кахигао, и Карседо. В том числе отразилась и желание защитника завоевывать трофеи.