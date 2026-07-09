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Защитник «Алавеса» Парада перейдет в «Спартак» до конца недели

Как стало известно «СЭ», защитник «Алавеса» Виктор Парада перейдет в «Спартак» до конца недели. Планируется, что игрок подпишет долгосрочный контракт.

Источник: Спорт-Экспресс

Как стало известно «СЭ», защитник «Алавеса» Виктор Парада перейдет в «Спартак» до конца недели. Планируется, что игрок подпишет долгосрочный контракт.

В середине июня назад спартаковцы направили в «Алавес» официальное предложение, которое менеджмент практически сразу согласовал. На переговоры повлиял факт заинтересованности в сделке самого Парады, который знает и Кахигао, и Карседо. В том числе отразилась и желание защитника завоевывать трофеи.

В сезоне-2025/26 Парада провел 33 матча во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами. Его контракт с «Алавесом» рассчитан до лета 2029 года.

«Спартак» подпишет испанца за 5 миллионов евро. Приход Парады решит две проблемы, но создаст третью.