Предсезонные споры: как топ-клубы РПЛ готовятся к новому сезону

При этом команда пока остается без защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Луиса Энрике, выступавших за сборную Бразилии на чемпионате мира. После вылета национальной команды оба футболиста отправились в отпуск и присоединятся к «Зениту» ближе к старту чемпионата. Главный тренер Сергей Семак уже заявил, что тренерский штаб будет оценивать готовность игроков после их возвращения. В матче за Суперкубок они, скорее всего, участия не примут.