Предсезонные споры: как топ-клубы РПЛ готовятся к новому сезону

До старта нового сезона Российской премьер-лиги остаются считаные недели. 18 июля «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России, а пока клубы завершают летние сборы и проводят последние контрольные матчи. В центре внимания — международные товарищеские встречи «Зенита», предстоящие московские дерби с участием «Локомотива», а также отказ бразильского «Ботафого» приехать на Братский Кубок. После срыва визита ЦСКА и «Динамо» заявили о намерении добиваться выплаты неустойки.
Спарринги чемпиона
Весной сине-бело-голубые вернули себе чемпионский титул, который годом ранее уступили «Краснодару». В межсезонье клуб усилил состав, подписав бразильского нападающего Фелипе Аугусто из турецкого «Трабзона», а также выкупив у калининградской «Балтики» колумбийского защитника Кевина Андраде.
При этом команда пока остается без защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Луиса Энрике, выступавших за сборную Бразилии на чемпионате мира. После вылета национальной команды оба футболиста отправились в отпуск и присоединятся к «Зениту» ближе к старту чемпионата. Главный тренер Сергей Семак уже заявил, что тренерский штаб будет оценивать готовность игроков после их возвращения. В матче за Суперкубок они, скорее всего, участия не примут.
На летних сборах «Зенит» вновь проводит серию международных товарищеских матчей. 5 июля петербуржцы сыграли вничью с аргентинской «Химнасией и Эсгримой Ла-Плата» (1:1), а спустя три дня разгромили узбекский «Нефтчи» из Ферганы — 4:1.
12 июля в Санкт-Петербург приедет действующий чемпион Сербии — белградская «Црвена Звезда». На следующий день команда Семака встретится с махачкалинским «Динамо», которое в Ленинградской области готовится к своему третьему сезону в РПЛ.
Братский без «Ботафого»
ЦСКА и московское «Динамо» уже четвертое лето подряд проводят Братский Кубок. В 2023 году двумя очными матчами дело и ограничилось. А в следующих двух розыгрышах к ним добавлялись иностранные команды в лице сербских «Партизана» и ОФК. В то время даже из дружественной страны клубы не часто заезжали в Россию на фоне начавшихся в 2022 году санкций. Поэтому появление двух команд с Балкан символизировали относительный прорыв изоляции нашими клубами.
Тем удивительней был срыв визита «Ботафого» нынешним летом. С бразильскими клубами представители РПЛ в последние пару лет уже встречались. В основном это делал «Зенит». Но и у «Динамо» были конструктивные отношения с клубом из Рио-де-Жанейро. В частности, в январе бело-голубые приобрели защитника у них Дэвида Рикардо.
Однако в конце июня «Ботафого» объявил, что не приедет в Москву, хотя расписание матчей с ЦСКА и «Динамо» было уже опубликовано. Клуб ссылался на внутренние причины на уровне совета директоров. Официально это не объявлялось, но, по мнению ряда источников, всё дело в том, что одним из инвесторов «Ботафого» является американская компания.
«Динамо» и ЦСКА заявили, что из-за нарушения договоренностей будут требовать неустойку. А пока они готовятся к серии игр между собой. Главная из которых пройдет 18 июля на «ВЭБ Арене».
Кроме того, «Локомотив» сыграет дома со «Спартаком» 11 июля, а 14 июля встретится с ЦСКА.
Сезон начнется 18 июля, когда в Нижнем Новгороде за Суперкубок России поборются «Зенит» как действующий чемпион страны и «Спартак» как действующий обладатель Кубка России.
Первый матч чемпионата состоится 24 июля.
Алексей Фомин