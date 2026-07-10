Ерохин оценил новичка «Зенита» Аугусто: «Хороший форвард и хороший парень»

8 июля Аугусто отметился голом в дебютном товарищеском матче за «Зенит» против узбекского «Нефтчи» (4:1).
«Аугусто неплохо провел первый матч за “Зенит”. Забитый гол поможет ему в плане адаптации и добавит положительных эмоций. Для нападающих важны голевые действия. Он хороший форвард и хороший парень.
Постепенно он будет вливаться в коллектив, а мы будем помогать ему и продолжать доносить до него те требования, которые есть в команде. Он все понимает и готов работать", — заявил Ерохин в интервью Metaratings.ru.
В начале июля 22-летний Фелипе Аугусто перешел из турецкого «Трабзонспора» в «Зенит» за 15 миллионов евро, подписав контракт на четыре сезона.