«Спартак» проиграл за неделю до Суперкубка. Джикия помог «Локомотиву» сохранить преимущество

Товарищеский матч
«Локомотив» — «Спартак» — 2:0 (0:0)
Голы: Пиняев, 47 (1:0). Батраков, 63 — пен. (2:0).
«Локомотив»: Митрюшкин (Лантратов, 46), Фассон (Ненахов, 64), Морозов, Ньямси (Джикия, 77), Сильянов, Карпукас (Вера, 73), Батраков (Еремеев, 73), Раков (Салтыков, 77), Пиняев (Коваленко, 64), Бакаев (Руденко, 64), Воробьев (Голубев, 73).
«Спартак»: Максименко (Помазун, 78), Литвинов (Мартинс, 71), Ву, Дмитриев (Бабич, 71), Денисов (Массалыга, 78), Пруцев (Зобнин, 71), Умяров, Барко (Хлусевич, 71), Маркиньос (Полех, 78), Солари (Саусь, 78), Гарсия (Угальде, 71).
Предупреждения: Батраков, 59. Ву, 65. Бабич, 84.
11 июля 2026 года. Москва, «РЖД Арена».
В субботу в Черкизове, естественно, многие хотели увидеть на поле Георгия Джикию, однако бывший капитан «Спартака» начал игру на скамейке запасных. Это было ожидаемо не только в силу сыгранности пары центральных защитников Морозов — Ньямси, но и в связи с графиком железнодорожников. Утром Михаил Галактионов использовал другую версию состава в спарринге с «Акроном» (3:0), и там Джикия отыграл 75 минут.
В свою очередь у красно-белых обратило на себя внимание появление в старте Пруцева. Прошлый сезон он на правах аренды провел в «Локомотиве», но, судя по всему, Хуан Карлос Карседо всерьез рассчитывает на Данила.
Взаимодействие с Барко и Умяровым у него налажено, а в целом «Спартак» значительную часть первого тайма выглядел заметно активнее и живее. Но это логично, ведь сезон у красно-белых начнется раньше — всего через неделю матч за Суперкубок России. И что производило впечатление, так это повышенная активность фланговых защитников. Так, Дмитриев в первой же атаке включился по центру и неточно пробил с линии штрафной, а потом его прострел на ближнем углу площади ворот замыкал едва ли не самый активный игрок тайма Денисов. Он бил с подбора, прорывался в штрафную и пытался поразить цель в падении, начинал атаку, в концовке которой Гарсия отправил мяч в сетку с передачи Солари, но забрался в офсайд.
У «Локо» обращала на себя внимание более глубокая, чем обычно, позиция Батракова. Ближе к атаке действовал вернувшийся из аренды в «Крыльях Советов» Раков, тогда как Алексей и наступление начинал, и Карпукасу в опорной зоне помогал, впечатляя объемами черновой работы и неуступчивостью в единоборствах. Во многом благодаря Батракову красно-зеленые для начала сбили темп, а потом стали все чаще переходить в наступление. Правда, Максименко все равно оставался без работы, тогда как Митрюшкина перед уходом на перерыв ударом в ближний угол проверил Маркиньос. Капитан «Локо» — как и ранее при атаке Умярова после углового — сыграл надежно. А едва начался второй тайм, хозяева повели после первой же опасной атаки. Дмитриев не дотянулся до подачи Батракова, Сильянов перевел мяч к линии штрафной, и Пиняев в касание пробил в противоход голкиперу. 1:0.
Причем продолжение могло последовать оперативно, однако выстрел Ньямси с дальней дистанции не доставил проблем Максименко, Раков не смог укротить мяч и упустил шанс выскочить один на один, а сольный проход Воробьева был остановлен коллективными усилиями спартаковских защитников.
Впрочем, и гости создали качественный момент, однако Ливай, замыкая подачу Дмитриева, направил мяч выше цели. Шанс отыграться был упущен, но главное — «Спартак» стал заметно проигрывать сопернику в скорости. Отсюда неуверенные действия Ву и Маркиньоса, что позволило провести затяжную атаку, которая вместила спасение Максименко, настырные действия сохранившего мяч Пиняева и фол Пруцева на Бакаеве. Арбитр указал на «точку», а Батраков удвоил счет, не оставив шансов вратарю.
Следующее полезное действие Алексей выполнил уже в собственной штрафной — в подкате заблокировал удар Солари.
Далее начались многочисленные замены. Свою четверть часа получил Джикия, а за «Спартак» впервые этим летом сыграл задержавшийся с возвращением из отпуска Угальде. Уже привычно для этих сборов игру красно-белых оживила молодежь. Как раз сверхактивный Полех подготовил первый удар коста-риканского бомбардира, а потом — организовал для него полноценный момент, однако запустивший мяч над перекладиной Угальде явно не в тонусе. Главное — вернуть его к старту сезона. Если, конечно, форвард не уедет за границу.
Автор: Андрей Кузичев