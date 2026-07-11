«Спартак» проиграл за неделю до Суперкубка. Джикия помог «Локомотиву» сохранить преимущество

У «Локо» обращала на себя внимание более глубокая, чем обычно, позиция Батракова. Ближе к атаке действовал вернувшийся из аренды в «Крыльях Советов» Раков, тогда как Алексей и наступление начинал, и Карпукасу в опорной зоне помогал, впечатляя объемами черновой работы и неуступчивостью в единоборствах. Во многом благодаря Батракову красно-зеленые для начала сбили темп, а потом стали все чаще переходить в наступление. Правда, Максименко все равно оставался без работы, тогда как Митрюшкина перед уходом на перерыв ударом в ближний угол проверил Маркиньос. Капитан «Локо» — как и ранее при атаке Умярова после углового — сыграл надежно. А едва начался второй тайм, хозяева повели после первой же опасной атаки. Дмитриев не дотянулся до подачи Батракова, Сильянов перевел мяч к линии штрафной, и Пиняев в касание пробил в противоход голкиперу. 1:0.