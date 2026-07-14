Агент Батракова: Идет общение «Локомотива» с «ПСЖ», есть предметный интерес

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в беседе с «РБ Спорт» рассказал о переговорах с «ПСЖ». По его словам, французский клуб проявляет предметный интерес к российскому полузащитнику.
— Останется ли Батраков в «Локомотиве» на следующий сезон?
— Сейчас Алексей готовится к сезону в составе «Локомотива». Что-то говорить преждевременно. Надо чуть набираться терпения. Во-первых, сейчас идет чемпионат мира, многие в отпусках. Во-вторых, когда будет предметный разговор у клуба, тогда можно будет что-то прокомментировать. Сейчас это все на уровне разговоров и слухов.
— Разговор с «ПСЖ» идет на уровне клуб-агент или клуб-клуб?
— Разговоров агента с клубом не было, пока все контакты на уровне с клубом.
— Вы лично общались с представителями «ПСЖ»?
— Я не смогу добавить больше информации. Скажу так: тема не закрыта — это точно. Потому что идет общение между «Локомотивом» и «ПСЖ».
— Оцениваете ли вы этот переход летом как «очень возможный»?
— В футболе все возможно. Тем более есть понятная ситуация — есть предметный интерес от того же «ПСЖ».
— Другие европейские команды рассматривают Алексея?
— Определенный интерес к Алексею есть. Если бы вообще интереса не было, тогда никакая информация бы не появлялась.
— Со стороны «Зенита» интерес был этим летом?
— Насколько я знаю, ни Вадим Шпинев, ни клубы между собой не общались. Для российских клубов не существует buy-out, поэтому это очень дорого и клубы не могут себе позволить вступить в борьбу за Алексея.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексея Батракова в 28 млн евро.