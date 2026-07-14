Агент Батракова: Идет общение «Локомотива» с «ПСЖ», есть предметный интерес

— Сейчас Алексей готовится к сезону в составе «Локомотива». Что-то говорить преждевременно. Надо чуть набираться терпения. Во-первых, сейчас идет чемпионат мира, многие в отпусках. Во-вторых, когда будет предметный разговор у клуба, тогда можно будет что-то прокомментировать. Сейчас это все на уровне разговоров и слухов.