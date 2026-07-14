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Агент Батракова: Идет общение «Локомотива» с «ПСЖ», есть предметный интерес

Агент Батракова заявил, что «ПСЖ» проявляет предметный интерес к игроку.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в беседе с «РБ Спорт» рассказал о переговорах с «ПСЖ». По его словам, французский клуб проявляет предметный интерес к российскому полузащитнику.

— Останется ли Батраков в «Локомотиве» на следующий сезон?

— Сейчас Алексей готовится к сезону в составе «Локомотива». Что-то говорить преждевременно. Надо чуть набираться терпения. Во-первых, сейчас идет чемпионат мира, многие в отпусках. Во-вторых, когда будет предметный разговор у клуба, тогда можно будет что-то прокомментировать. Сейчас это все на уровне разговоров и слухов.

— Разговор с «ПСЖ» идет на уровне клуб-агент или клуб-клуб?

— Разговоров агента с клубом не было, пока все контакты на уровне с клубом.

— Вы лично общались с представителями «ПСЖ»?

— Я не смогу добавить больше информации. Скажу так: тема не закрыта — это точно. Потому что идет общение между «Локомотивом» и «ПСЖ».

— Оцениваете ли вы этот переход летом как «очень возможный»?

— В футболе все возможно. Тем более есть понятная ситуация — есть предметный интерес от того же «ПСЖ».

— Другие европейские команды рассматривают Алексея?

— Определенный интерес к Алексею есть. Если бы вообще интереса не было, тогда никакая информация бы не появлялась.

— Со стороны «Зенита» интерес был этим летом?

— Насколько я знаю, ни Вадим Шпинев, ни клубы между собой не общались. Для российских клубов не существует buy-out, поэтому это очень дорого и клубы не могут себе позволить вступить в борьбу за Алексея.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексея Батракова в 28 млн евро.

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