Лидер «Краснодара» Галицкого поставил унизительный антирекорд на ЧМ. Хуже только Месси!

На чемпионате мира 2026 года нападающий сборной Колумбии и «Краснодара» Джон Кордоба сыграл неудачно из-за травмы и не отметился голевыми действиями. Но все равно вошел в историю — из-за антирекорда, в котором хуже него оказался только Месси.
Как Джон Кордоба сыграл на ЧМ-2026?
Кордоба приехал на ЧМ в статусе лучшего бомбардира РПЛ, но изначально имел проблемы со здоровьем (повреждение, полученное в майском финале Кубка России). В итоге Кордоба сыграл на ЧМ всего 100 минут, не отличившись голевыми действиями.
Против ДР Конго Кордоба вышел на замену и сыграл всего 32 минуты, против Португалии — 60 минут. В матче 1/16 финала против Ганы (1:0) Кордоба вышел в старте, но уже на 8-й минуте получил приводящую мышцу бедра. Кордоба со слезами на глазах покинул поле и досрочно завершил выступление на чемпионате мира, выбыв на месяц.
Хотя Кордоба сыграл всего 100 минут на мундиале, он попал в неприятный антирейтинг. Официальная статистика FIFA по итогам матчей ЧМ-2026 зафиксировала, что Лионель Месси занял последнее место по пробегу за 90 минут среди всех атакующих игроков турнира (в среднем около 8,1 км за полный матч). В 39 лет Месси традиционно «ходит пешком», чтобы сохранять силы на финальную треть поля.
Неожиданно Кордоба занял второе место после Месси на ЧМ по доле дистанции, преодоленной шагом (движение со скоростью до 7 км/ч). Статистика показала, что Кордоба ходил пешком 45% игрового времени на ЧМ.
Вероятно, в такой статистике виновата роль «столба», которую исполнял Кордоба. В матчах с Конго и Португалией Нестор Лоренцо выпускал Кордобу как классического форварда штрафной, который должен цепляться за выносы и навязывать верховую борьбу. Физический дискомфорт в бедре также не позволял Кордобе совершать затяжные спринты, поэтому он не провел ни одного полного матча.
А как у Кордобы с рывками в РПЛ?
Неудачная статистика на ЧМ не характеризует Кордобу как «стоячего» форварда. В РПЛ колумбиец — один из лидеров по количеству микродуэлей, вступая в борьбу от 25 до 32 раз за матч (по данным РУСТАТ). Чтобы поддерживать такую интенсивность, нужно много двигаться по всей финальной трети поля.
В РПЛ Кордоба не застывает в штрафной: он постоянно совершает рывки в недодачу к центральному кругу, вытягивая за собой защитников и открывая оперативный простор для Эдуарда Сперцяна и фланговых инсайдов.
«Краснодар» защищается с высокой линией обороны, поэтому при потере мяча именно Кордоба первым включает агрессивный отбор, совершая резкие спринты на вратаря и защитников соперника. Неслучайно его показатели перехватов на чужой половине поля — одни из лучших среди центрфорвардов РПЛ.
Денис Лебеденко