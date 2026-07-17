Пятикратный чемпион России по футболу Сутормин стал игроком «Факела»

Сутормину 32 года, в прошлом сезоне он выступал за самарские «Крылья Советов». В составе команды полузащитник провел 22 матча в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. По ходу карьеры футболист играл за ряд отечественных клубов, включая петербургский «Зенит», вместе с которым пять раз победил в Российской премьер-лиге (РПЛ), три раза — в суперкубке страны.