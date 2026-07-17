Агент: Малком вернется в Россию только в «Зенит»

— Правда ли, что «Спартак» проявлял интерес к Малкому? Возможен ли его переход в московский клуб?
— Малком вернется в Россию только в том случае, если это будет «Зенит», — сказал Гарсия корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро.
29-летний Малком сейчас является игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль». В прошлом сезоне бразилец провел за свою команду 33 матча в чемпионате страны, забил 7 голов и отдал 10 результативных пасов.
В составе «Зенит» выступал в 2019—2023 годах после перехода из «Барселоны».