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Агент: Малком вернется в Россию только в «Зенит»

Агент Малкома Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос о потенциальном возвращении бразильца в РПЛ.

Источник: Соцсети

— Правда ли, что «Спартак» проявлял интерес к Малкому? Возможен ли его переход в московский клуб?

— Малком вернется в Россию только в том случае, если это будет «Зенит», — сказал Гарсия корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро.

29-летний Малком сейчас является игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль». В прошлом сезоне бразилец провел за свою команду 33 матча в чемпионате страны, забил 7 голов и отдал 10 результативных пасов.

В составе «Зенит» выступал в 2019—2023 годах после перехода из «Барселоны».