Тюкавин: Кокорин думал, что я уже одной ногой в «Зените»

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые предлагали за 24-летнего игрока 30 миллионов евро, однако «Динамо» отказалось от предложения.
— Кокорин над тобой подшучивал: выложил совместное фото с надписью «Зенитовцы».
— Он был в «Зените».
— Но ты же не зенитовец.
— Он думал, что я уже одной ногой тоже в «Зените», поэтому не знаю (смеется).
Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.
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