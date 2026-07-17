Экс-форвард «Зенита» Дуран перешел в «Бенфику». Футболист не нужен «Аль-Насру»

Бывший нападающий «Зенита» Джон Дуран перешел в «Бенфику». Информацию об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Снова аренда
По данным журналиста, «Бенфика» берет 22-летнего нападающего «Аль-Насра» в аренду с правом необязательного выкупа. Зарплату колумбийцу клубы будут платить совместно, однако доля каждой из команд не сообщается. Футболист должен пройти медицинское обследование 18 июля.
Как отмечает Романо, на выбор у Дурана было еще два коллектива, участвующих в Лиге чемпионов. Но Джон предпочел «Бенфику» из-за привлекательности проекта и желания лично поработать с главным тренером Марку Силвой.
Напомним, ранее стало известно, что представители нападающего предлагали его услуги «Барселоне». Судя по всему, каталонцы не заинтересовались.
«В “Зените” даже не хотят слышать его имя»
Для Дурана аренда в «Бенфику» стала третьей подряд — в первой половине прошлого сезона он выступал за «Фенербахче», а во второй играл за «Зенит». В обоих клубах колумбиец не впечатлил — в России он провел всего девять встреч во всех турнирах и забил два гола, оба с пенальти.
«Аль-Наср» купил Джона у «Астон Виллы» зимой 2025 года за 80 миллионов евро, но теперь откровенно мучается с ним. По данным журналиста Ягыза Сабунджуоглу, саудовцы разочаровались в Дуране и больше на него не рассчитывают. Сам колумбиец, чья зарплата, по некоторым данным, составляет 20 миллионов евро в год, тоже не намерен возвращаться на Ближний Восток. Учитывая, что его контракт действует до 2030 года, кататься по арендам футболист может долго.
Впрочем, после командировки в Россию спрос на него постепенно снижается. Как недавно сообщил турецкий журналист Керем Овет, информацию о Дуране собирал «Галатасарай», но вскоре отказался от кандидатуры.
«Что бы он ни устроил за последние полгода, в “Зените” даже не хотят слышать его имя», — заявил Овет.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дурана в 15 миллионов евро.
Артем Белинин