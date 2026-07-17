Экс-форвард «Зенита» Дуран перешел в «Бенфику». Футболист не нужен «Аль-Насру»

«Аль-Наср» купил Джона у «Астон Виллы» зимой 2025 года за 80 миллионов евро, но теперь откровенно мучается с ним. По данным журналиста Ягыза Сабунджуоглу, саудовцы разочаровались в Дуране и больше на него не рассчитывают. Сам колумбиец, чья зарплата, по некоторым данным, составляет 20 миллионов евро в год, тоже не намерен возвращаться на Ближний Восток. Учитывая, что его контракт действует до 2030 года, кататься по арендам футболист может долго.