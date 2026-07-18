«Дзюбе не принципиально играть лишь головой — он техничный футболист»

На следующей неделе стартует новый розыгрыш чемпионата России по футболу. На уровне РПЛ он будет дебютным для московского клуба «Родина». Основной ее вратарь — Сергей Волков, известный по выступлению за тольяттинский «Акрон». В интервью «Известиям» 31-летний голкипер оценил готовность своей команды к дебюту в элите, прокомментировал влияние на игру «Акрона» его бывшего нападающего Артема Дзюбы и оценил успех вратаря Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира.
— Руководство клуба сознательно пошло на то, чтобы играть в премьер-лиге почти тем же составом, что и в первой лиге. Такой риск стоит того?
— Я приверженец позиции, что, если поменять всю команду, лучше от этого не станет. Если руководство делает так, значит, оно видит в этом потенциал. Я думаю, у нас прекрасное руководство, которое знает, что делает.
— Необязательно ведь менять всю команду. Можно просто точечно усилиться.
— Думаю, точечное усиление в любом случае будет. Но, повторюсь, считаю, что наша команда готова к РПЛ.
— Большая разница с «Акроном», который с вами два года назад вышел в РПЛ, но взял немало новичков в межсезонье, а по ходу сезона подписал Артема Дзюбу?
— Вообще две разные истории, две разные команды. И по стилю, по форме. Если помните, «Акрон» выходил в РПЛ через стыки. Поэтому времени на подготовку к новому сезону было меньше, она была скомкана. С «Родиной» у нас больше времени подготовиться.
— В чем разница в стиле? Все-таки «Родина» при испанском главном тренере Хуане Диасе нацелена на комбинационный футбол, но ведь и «Акрон» в свое время пытался играть во что-то похожее.
— Пытался — до прихода Заура Эдуардовича Тедеева на пост главного тренера. При нем футбол «Акрона» стал проще, всё через длинные передачи. Сейчас в «Родине» Хуан комбинирует стили — при нем мы можем и низом играть, и вертикально. Тренируем и то, и то. В «Акроне» было по-другому.
— Вы сказали, что до прихода Тедеева пытались играть так же. Его предшественник Евгений Калешин схож с Диасом?
— Если сравнивать Калешина и Диаса, то да, они похожи. Калешин немного испанский тренер (улыбается). Он пытался строить такую игру. Вспомните, как мы в Кубке России при нем играли и обыгрывали «Локомотив», «Динамо» и «Спартак», как в первой части сезона выхода в РПЛ играли в первой лиге — всё время выходили в атаку через короткий и средний пас. В этом они с Диасом схожи, но у них слишком разные исполнители. Считаю, что сейчас в «Родине» команда индивидуально сильнее, чем в «Акроне», когда он выходил в РПЛ.
— Многие считают, что «Акрон» начал упрощать игру с приходом Артема Дзюбы, до которого стали слишком много играть верхом. Тедеев возглавил команду за восемь месяцев до прихода Артема Сергеевича. Получается, предпосылки к отходу от короткого и среднего пасов были еще раньше?
— Предпосылки были. Я скажу так: Артем Сергеевич достаточно техничный футболист — для него не принципиально играть только головой. Внизу он хорош — даст фору всем, кто был в «Акроне» (улыбается). Поэтому то, во что играл «Акрон» в последнее время, — не стиль Дзюбы. Он и в «Зените» много играл низом, замыкал прострелы. Так что упрощение игры «Акрона», на мой взгляд, не связано с его приходом. Артем Сергеевич может играть и так, и так. Это топ-форвард.
— На что «Родина» может рассчитывать в своем дебютном сезоне в РПЛ?
— На еврокубки, конечно. Скорее всего, так (улыбается).
— Как это возможно? Нас же не допустили до них.
— Серьезно? А я уж подумал… На самом деле мы не будем говорить громкие слова про первое место и что-то подобное. В первый сезон для команды будет достаточно второго места.
— То есть все-таки в еврокубки хотите, если нас допустят через год?
— Естественно (смеется).
— С нынешним составом «Родина» может без нервотрепки избежать переходных матчей и сохранить место в РПЛ, как это сделал «Акрон» в свой первый сезон?
— Больше чем уверен, что всё будет без нервов и спокойно. С этим составом или другим составом. Повторюсь, всю команду поменять — и что, будет лучше? «Родина» не может привести 11 Мбаппе. Но я уверен, что с нынешним составом мы можем спокойно сохраняться в РПЛ. И не просто сохраняться, а бороться за высокие места.
— Чемпионат мира нынешний смотрите? Кто-то особенно понравился?
— Кабо-Верде молодцы. За них Беншимол играл — мой приятель из «Акрона». Молодцы, что в свой дебютный чемпионат мира вышли из группы, сыграли вничью с Испанией (0:0). Испанцы, кстати, несмотря на эту стартовую осечку, тоже мне нравятся, показывают хороший футбол. И Франция, само собой, впечатляет (интервью состоялось до поражения Франции от Испании (0:2) в полуфинале. — Ред.). Австралия понравилась — хорошая боевитая команда, ничего ребята в ней не могут, просто играют в only long ball (только длинные передачи. — Ред.). Но из группы вышли.
— Как вам игра партнера Беншимола по сборной Кабо-Верде, 40-летнего вратаря Возиньи, ставшего одним из открытий чемпионата мира? Это был у него разовый всплеск или мастерство просматривается?
— Нереально дойти до участия на чемпионате мира так, чтобы ты разово играл хорошо. Я думаю, это квалифицированный вратарь. И он доказал это на ЧМ.
Алексей Фомин