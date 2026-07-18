«Дзюбе не принципиально играть лишь головой — он техничный футболист»

— Если сравнивать Калешина и Диаса, то да, они похожи. Калешин немного испанский тренер (улыбается). Он пытался строить такую игру. Вспомните, как мы в Кубке России при нем играли и обыгрывали «Локомотив», «Динамо» и «Спартак», как в первой части сезона выхода в РПЛ играли в первой лиге — всё время выходили в атаку через короткий и средний пас. В этом они с Диасом схожи, но у них слишком разные исполнители. Считаю, что сейчас в «Родине» команда индивидуально сильнее, чем в «Акроне», когда он выходил в РПЛ.