Перебороть однообразие. Изменится ли игра «Зенита» в новом сезоне?

Александр Соболев очень неэффективен в таком футболе, однако теперь у «Зенита» появляется Филипе Аугусто. Болельщики «Трабзонспора» очень хвалят бразильского нападающего за выносливость и самоотдачу. Стоит ли говорить о том, что нынешний игрок атаки Питера начинал вообще левым защитником. Аугусто охотно работает в прессинге, отбирает мячи и провоцирует атаку на скорости. Один игрок не может сделать прессинг эффективным, однако, как мы уже сказали, вся команда занималась отработкой этого элемента на сборах, а Фелипе на бумаге должен быть одним из главных пахарей в атаке. В чемпионате Турции бразилец пробегал по 10 км и совершал 21 спринт в среднем за матч. Помимо новичка, успешно прессинговать могут Джон Джон, Педро, Вендел.