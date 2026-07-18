Перебороть однообразие. Изменится ли игра «Зенита» в новом сезоне?

Если не углубляться в российский футбол, а следить за ним через статистические приложения, то может сложиться впечатление, что «Зенит» из года в год без единой проблемы забирает чемпионские титулы. Сергей Семак в мае выиграл седьмое золото за восемь сезонов, что же может идти не так?
Последние три турнира команда из Петербурга переживает затяжной игровой кризис. При этом у Сергея Богдановича прекрасные возможности для трансферов и широкая обойма игроков под любой стиль. И сине-бело-голубые побеждают, но делают это однообразно и со скрипом во многих матчах. Вряд ли открытием станет очередная победа «Зенита» в чемпионате России, однако в этом году у клуба есть возможность сделать свою игру значительно разнообразней и симпатичней для просмотра.
Несмазанный механизм
Сперва стоит определить, а что вообще с игрой «Зенита» не так, что у них не получается? Из банального — позиционное нападение. Почти вся атакующая группа петербуржцев состоит из ярких индивидуалистов, но вместе эти мастера не выглядят как общее целое.
Главный тренер питерцев уже много лет использует свою любимую схему 4−2−3−1. Безусловно, она может меняться в зависимости от ситуации на поле, но глобально «Зенит» играет по очень понятной структуре: впереди всегда располагается один форвард, выносливая полузащита успевает завладеть центром поля и выбирать фланг для продолжения атаки, а сами фланговые игроки по типу Педро, Луиса Энрике или же набегающего Густаво Мантуана должны прорваться к штрафной и совершить передачу с фланга в центр. Эта базовая комбинация повторяется из матча в матч.
Иногда в эту простейшую структуру добавляются индивидуальные решения мастеровитых лидеров «Зенита», например, Вендел вместо очередного паса на фланг может самостоятельно совершить рывок вперед или разрезать оборону острой передачей, или же Максиму Глушенкову удастся пройти на дриблинге пару человек и пробить в девятку. Когда лидеры «Зенита» находятся в форме, то простейший футбол на импровизации работает, но как только соперник обороняется слишком низким блоком или у кого-то из лидеров не идет игра, тут же возникают огромные проблемы.
В сезоне 2026/27 у «Зенита» есть потенциал перебороть свое однообразие. Сделать это возможно, если повысить общий темп игры в своих матчах. Некоторые контрольные игры на сборах начинались с агрессивного прессинга команды Семака. По летнему межсезонью складывается ощущение, что сине-бело-голубые стали отрабатывать агрессивный прессинг.
В контрольном матче с «Црвеной Звездой» Педро даже получил желтую карточку на второй минуте за слишком агрессивную игру без мяча. Ранее команда не стремилась активно прессинговать и в основном самостоятельно пыталась разыгрывать.
Александр Соболев очень неэффективен в таком футболе, однако теперь у «Зенита» появляется Филипе Аугусто. Болельщики «Трабзонспора» очень хвалят бразильского нападающего за выносливость и самоотдачу. Стоит ли говорить о том, что нынешний игрок атаки Питера начинал вообще левым защитником. Аугусто охотно работает в прессинге, отбирает мячи и провоцирует атаку на скорости. Один игрок не может сделать прессинг эффективным, однако, как мы уже сказали, вся команда занималась отработкой этого элемента на сборах, а Фелипе на бумаге должен быть одним из главных пахарей в атаке. В чемпионате Турции бразилец пробегал по 10 км и совершал 21 спринт в среднем за матч. Помимо новичка, успешно прессинговать могут Джон Джон, Педро, Вендел.
Все упирается в лимит, однако при должном выборе состава можно научить некоторую группу игроков нынешнего «Зенита» агрессивно отбирать мяч и развивать свои атаки на скорости. Если Сергей Богданович откажется от фирменного «стерильного» владения, то это приятно удивит.
Возможные неожиданные герои
У многих футболистов сине-бело-голубых есть возможность показать себя в этом сезоне лучше, чем в предыдущем. Самый главный претендент на неожиданный прогресс — Джон Джон. Бразилец как-то незаметно пришел в команду и практически ничего не показал весной. Он тяжело адаптировался в команде, почти не выходил в старте, однако сейчас получает полноценные сборы и ярко показывает себя в контрольных играх, располагаясь слева в атаке.
В матче против «Нефтчи» футболист оформил голевую передачу, против «Црвены Звезды» сделал два ключевых паса в первом тайме, показав хорошее взаимодействие с Педро. Благодаря эффектным и быстрым действиям Джона Джона левый фланг «Зенита» получает еще одного индивидуально сильного футболиста. Сборы показывают, что этот парень претендует на стартовый состав. По сути, это все еще новый футболист, который не показал всех своих умений.
Вторым претендентом на прогресс может стать Аугусто, впрочем, он сам по себе самый обсуждаемый игрок текущего трансферного окна в РПЛ, про которого много сказано. Некоторые рассматривают нападающего в качестве нового страйкера сине-бело-голубых, но это не совсем правильно, ведь Фелипе может проявлять себя и с позиции правого полузащитника, и играть форварда в оттяжке.
После красивой голевой передачи Соболева на нового партнера Семак рассуждал в интервью о потенциальной новой связке: «Мы уже говорили, что Аугусто — игрок, который может играть на трех позициях. Ничего странного, что он вышел в этой роли. Если оба наших нападающих будут хорошо выглядеть, у нас будет такая опция». Это прямая отсылка на схему 4?4−2 или 4?4−1?1, как было во времена Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.
Благодаря такому трансферу Семак сможет перестроить буквально всю атакующую модель команды, и пара форвардов сможет эффективнее продавливать насыщенную оборону разными способами.
Наверное, неожиданным героем может стать и Густаво Мантуан, который немного смазал весеннюю часть сезона из-за мышечной травмы, однако уже на этих сборах вновь крайне эффективно действует справа в обороне и выходит в стартовом составе. Наверняка Семак сделает выбор в пользу бразильца на позиции правого защитника даже при учете лимита и здорового Вячеслава Караваева. Мантуан несправедливо обделен вниманием общественности, но всегда приносит своему клубу огромную пользу как в обороне, так и в атаке.
Глубина состава
В чемпионате 2025/26 питерцы пропустили меньше всех. Игорь Дивеев и Нино по праву считаются самой сильной парой защитников в РПЛ, однако линия обороны «Зенита» стала еще мощнее.
Кевин Андраде — один из лучших игроков обороны прошлого сезона, теперь также выступает за «Зенит». На летних сборах защитник активно используется в паре с Нино. В команде вообще возникла интересная ситуация: руководство ожидало ухода Нино этим летом, поэтому уже в мае подписало колумбийца в качестве замены, однако сам лидер обороны клуба еще никуда не ушел и вновь готовится быть главным столпом надежности.
Следовательно, в «Зените» находятся уже три ведущих защитника. А ведь есть еще и Ваня Дркушич, к игре которого никогда не возникает вопросов. Нуралы Алип обладает бойцовским характером, но все же является игроком запаса. В сумме у Сергея Богдановича имеются сразу пять центральных защитников на две позиции в стартовый состав. Если захотеть поэкспериментировать, то не возникнет никаких проблем с переходом на игру в три центральных защитника, как это уже бывало и ранее даже при игре в еврокубках.
Но самое большое разнообразие находится именно в зоне атаки: Глушенков, Энрике, Педро, Мостовой, Джон Джон, Аугусто, Мантуан. Чуть позже долечится еще и молодой Вадим Шилов. Некоторые футболисты «Зенита» являются универсалами, способными сыграть на обоих флангах или смещаться в центр, как это делает Глушенков. Такое разнообразие атакующих футболистов открывает большое количество сочетаний и вариантов выбора стартового состава для тренерского штаба.
Конкурентов почти нет
«Зенит», безусловно, с отрывом является главным претендентом на золото. Конкурентом питерцев можно назвать только «Краснодар», но с одной оговоркой. Клуб Сергея Галицкого пока не вел себя активно на трансферном рынке, да и ведущий игрок клуба Эдуард Сперцян покинул команду.
«Спартак» совершил всего один трансфер, приобретя испанского защитника Виктора Параду, и еще не уладил все вопросы по новому контракту Барко. «Локомотив» и ЦСКА едва ли в своих нынешних состояниях могут объективно побороться за чемпионство. А вот «Зенит» на фоне не самой явной активности конкурентов, наоборот, совершил несколько качественных приобретений, которые прямым образом могут благополучно сказаться на игре команды.
Сейчас в руках Сергея Богдановича находится еще больше материала для того, чтобы слепить прессингующую, агрессивную команду, которая легко бежит в атаку и исключает само явление чемпионской гонки, как было до ухода Малкома.
Проблема в том, что для победы петербуржцам и не очень нужно что-то перестраивать. Они вновь могут переиграть конкурентов за счет класса своих исполнителей, поэтому не стоит очень сильно верить в большие изменения. Но если «Зенит» освежит игру и вернется в статус самой забивной команды чемпионата, какой он не являлся уже три сезона, то этот факт непременно удивит всех вокруг.