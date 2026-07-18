Мамаев о Суперкубке России: «Главное, чтобы не было судейских скандалов»

«Две классные команды. Хорошо укомплектованы, сильный подбор игроков в рамках нашего чемпионата. Надеюсь, будет интересный и захватывающий матч, к чему нас приучил чемпионат мира. Самое главное — чтобы не было никаких судейских скандалов», — сказал Мамаев «СЭ».