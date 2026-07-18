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Мамаев о Суперкубке России: «Главное, чтобы не было судейских скандалов»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Две классные команды. Хорошо укомплектованы, сильный подбор игроков в рамках нашего чемпионата. Надеюсь, будет интересный и захватывающий матч, к чему нас приучил чемпионат мира. Самое главное — чтобы не было никаких судейских скандалов», — сказал Мамаев «СЭ».

Матч за Суперкубок России пройдет в субботу, 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.