«Оренбург» подпишет трехлетний контракт с защитником бухарестского «Динамо» Сивисом

Француз подпишет с российским клубом контракт сроком на три года. Зарплата 28-летнего игрока составит 20 тысяч евро в месяц.
В настоящее время Сивис занимается оформлением российской визы. Ожидается, что в начале следующей недели футболист прибудет в Россию, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Оренбургом».
В сезоне-2025/26 защитник провел за «Динамо» 36 матча, забил 2 гола, сделал 2 результативные передачи и заработал 6 желтых карточек. Transfermarkt оценивает стоимость Сивиса в 700 тысяч евро.