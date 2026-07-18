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«Оренбург» подпишет трехлетний контракт с защитником бухарестского «Динамо» Сивисом

Как стало известно Sport24, защитник бухарестского «Динамо» Максим Сивис в ближайшее время станет игроком «Оренбурга».

Источник: Sport24

Француз подпишет с российским клубом контракт сроком на три года. Зарплата 28-летнего игрока составит 20 тысяч евро в месяц.

В настоящее время Сивис занимается оформлением российской визы. Ожидается, что в начале следующей недели футболист прибудет в Россию, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Оренбургом».

В сезоне-2025/26 защитник провел за «Динамо» 36 матча, забил 2 гола, сделал 2 результативные передачи и заработал 6 желтых карточек. Transfermarkt оценивает стоимость Сивиса в 700 тысяч евро.