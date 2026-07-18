16-летний талант разрывает на сборах «Спартака»: кто такой Павел Полех

В Москве прогресс Павла стремительно ускорился. Придя в клуб в 13 лет, он уже через три года дебютировал в основной команде. В марте 2025-го Полех впервые сыграл в ЮФЛ U16 и сразу огорчил «Строгино» (1:0), в академии которого мог оказаться, если бы не срослось со «Спартаком». А в первых четырех играх в ЮФЛ он отметился тремя голами и сразу заявил о себе как об очень техничном и смелом дриблере.