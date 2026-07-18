16-летний талант разрывает на сборах «Спартака»: кто такой Павел Полех

18 июля наконец стартует российский футбольный сезон. Матчем открытия станет Суперкубок России, в котором сойдутся одни из главных команд страны — «Зенит» и «Спартак». На сборах москвичи активно использовали молодежь: самым заметным из воспитанников оказался 16-летний Павел Полех.
Юниор дебютировал за взрослый «Спартак» еще в прошедшем сезоне, а по ходу кампании впечатлял игрой за второй состав москвичей. На сборах Павел тоже круто себя показал и наверняка будет чаще привлекаться к основе красно-белых, тем более молодого вингера отмечал главный тренер «Спартака» Хуан Карседо.
Занимался в академии «Краснодара», но в 13 лет перешел в «Спартак»
Футбольный путь Павла начался в Сибири. Футболист родом из 10-тысячного поселка Светлый, который находится около Томска. Там Полех начал тренироваться под руководством отца Владимира — участника четырех чемпионатом мира среди любителей, привлекавшийся к игре за «Томь». На одном из детских турниров Павла приметили представители «Краснодара» — так он оказался в первой серьезной академии в карьере.
Причем в «Краснодаре» Полех вначале выступал за команду на год старше: в академии просто не было коллектива 2009 года рождения. Правда, надолго в «Краснодаре» юный футболист не задержался: провел в академии около трех лет, но после ушел из-за некого инцидента с воспитательницей. Об этом рассказал отец Павла в интервью «Чемпионату», но в подробности вдаваться не стал.
«Директор академии предлагал месяц отдохнуть, успокоиться и возвращаться. Когда через время спросил у сына: “Поедем?” — он категорически отказался. Сейчас, все переосмыслив, я даже рад, что в “Краснодаре” не остались. Дети там реально как в золотой клетке находятся. Нет легкости, разнообразия — все по струнке, строго», — объяснял Владимир Полех.
После ухода из «Краснодара» появился вариант с «Зенитом», также Павел просматривался в московском «Строгино». Приоритетным вариантом оказался «Спартак» — там работал селекционер, знакомый с отцом футболиста. Просмотр длился две недели, после чего Полеха взяли, хотя Павел физически был заметно меньше сверстников.
«Поначалу он на лавочке сидел, мало играл, но перетерпел. Я тогда уже понял, что мы правильно поступили. В “Краснодаре” ребятишки в своем соку больше варятся: иногда съездят на какой-то турнир, но в основном с “Ростовом” соперничают да между собой. А первенство Москвы — классный чемпионат, серьезный уровень, сильные соперники, условия. Перед ЮФЛ — то, что надо», — рассказал «Чемпионату» Владимир Полех.
Уже сыграл в РПЛ, став вторым самым молодым дебютантом в истории «Спартака»
В Москве прогресс Павла стремительно ускорился. Придя в клуб в 13 лет, он уже через три года дебютировал в основной команде. В марте 2025-го Полех впервые сыграл в ЮФЛ U16 и сразу огорчил «Строгино» (1:0), в академии которого мог оказаться, если бы не срослось со «Спартаком». А в первых четырех играх в ЮФЛ он отметился тремя голами и сразу заявил о себе как об очень техничном и смелом дриблере.
«Обыгрыш всю жизнь был его козырем. Видео с Месси, Неймаром, Криштиану сын без конца смотрел — наверное, все финты их знает. Были тренеры, которые запрещали Пашке обыгрывать, а я говорил: “Наоборот, это твой козырь, и его нужно развивать”, — рассказывал отец футболиста.
Павел так ярко смотрелся среди сверстников, что уже через год стал привлекаться к игре на взрослом уровне. 22 марта 16-летний Полех вышел на последние минуты игры 22-го тура РПЛ против «Оренбурга», став вторым самым молодым дебютантом в истории «Спартака» — немного уступил только Алексею Ребко (16 лет и 111 дней против 16 лет и 68 дней). Причем в РПЛ Павел дебютировал раньше, чем за команды ЮФЛ-1, молодежный состав красно-белых и «Спартак-2», став первым игроком 2009 года рождения, сыгравшим в чемпионате России.
За «Спартак-2» он впервые сыграл спустя неделю: вышел в стартовом составе на матч первого тура Второй лиги Б против «Искры Смоленск» (1:1) и провел на поле все 90 минут. Следующий тур Второй лиги вингер пропустил по крайне уважительной причине — попал в заявку основного «Спартака» на дерби против «Локомотива» в РПЛ. И даже вышел на последние 11 минут.
«Когда сын за основу вышел, мы все тут офигели! — вспоминал отец Павла. — А он, наоборот, спокоен. Представляю, каково ему было в 16 лет выйти против таких зубров в Премьер-лиге. Конечно, он волновался, но остался доволен. Считаю, сыграл нормально. Ему еще чуть-чуть окрепнуть, и все пойдет».
Игра с «Локомотивом» стала для него пока последней в РПЛ: до конца сезона-2025/26 Полех стабильно выступал во Второй лиге, где нередко проводил яркие игры. Всего за 12 матчей за «Спартак-2» отметился одним голом и двумя ассистами. А мяч Павла против «Иркутска» (1:0) получился очень красивым. Вингер с мячом сместился с левого фланга в штрафную, где ускользнул от шести защитников и уверенно переиграл вратаря.
Нечто подобное Полех исполнил и в матче против «Твери» (2:1). Тогда тоже на скорости сместился с левого края в центр, накрутил нескольких защитников и пробил из штрафной. Правда, тогда с его выстрелом голкипер справился, но партнер Захар Чушкин отправил мяч в сетку после добивания.
Миниатюрный вингер выделяется дриблингом: не боится лезть в обводку сразу на нескольких соперников и при этом доводит эпизоды до какого-то продолжения, а не просто передерживает мяч у себя. 16-летний Павел — лучший игрок Второй лиги по количеству успешных обводок: оформил 78 за 12 игр (6,5 в среднем за матч). Процент удачного дриблинга Полеха — 59. Причем вингер не играл во Второй лиге с 23 июня — за это время красно-белые провели еще два матча.
Вместо игры за вторую команду Павел отправился на сборы с основной и неплохо проявил себя в товарищеских матчах против «Рубина» (0:0) и «Локомотива» (0:2). Оба раза Полех появлялся на поле по ходу второго тайма и заметно оживлял игру «Спартака» в атаке — грамотно использовал свои сильные стороны.
Причем качества юниора еще весной отмечал главный тренер «Спаратка» Хуан Карседо. «Из‑за отсутствия Маркиньоса это была одна из опций. Это молодой очень талантливый игрок. Выбор Полеха был подходящим вариантом. У него хороший дриблинг. Это было правильным решением», — говорил испанец после игры с «Локомотивом».
Наверняка в новом сезоне Павел продолжит привлекаться к основному составу москвичей. Юноша уже получил неплохой опыт игры на взрослом уровне. Возможно, в РПЛ скоро появится еще один яркий молодой талант.