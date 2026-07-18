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«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок

Матч пройдет в Нижнем Новгороде, начало в 19:30. У «Спартака» в состав после травмы вернулся Бабич, у «Зенита» с первых минут на поле будет Соболев.

Источник: РБК Спорт

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок России по футболу.

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.

У «Спартака» с первых минут на поле выйдут Александр Максименко (вратарь), Срджан Бабич, Руслан Литвинов, Жедсон Фернандеш, Кристофер Ву, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс, Маркиньос и Пабло Солари.

«Зенит» заявил в старте голкипера Дениса Адамова, также сыграют Роман Вега, Игорь Дивеев, Нино, Ваня Дркушич, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Педро, Максим Глушенков и Александр Соболев.

Бабич не играл с октября из-за разрыва крестообразной связки колена.

«Спартак» в прошлом сезоне выиграл Кубок России, а «Зенит» стал чемпионом Российской премьер-лиги.

«Спартак» выигрывал Суперкубок России только один раз в 2017 году. У «Зенита» девять титулов (самый титулованный).

В прошлом году Суперкубок взял ЦСКА.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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