«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок России по футболу.
Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.
У «Спартака» с первых минут на поле выйдут Александр Максименко (вратарь), Срджан Бабич, Руслан Литвинов, Жедсон Фернандеш, Кристофер Ву, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс, Маркиньос и Пабло Солари.
«Зенит» заявил в старте голкипера Дениса Адамова, также сыграют Роман Вега, Игорь Дивеев, Нино, Ваня Дркушич, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Педро, Максим Глушенков и Александр Соболев.
Бабич не играл с октября из-за разрыва крестообразной связки колена.
«Спартак» в прошлом сезоне выиграл Кубок России, а «Зенит» стал чемпионом Российской премьер-лиги.
«Спартак» выигрывал Суперкубок России только один раз в 2017 году. У «Зенита» девять титулов (самый титулованный).
В прошлом году Суперкубок взял ЦСКА.
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