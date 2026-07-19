Рабинер о скандале в Суперкубке России: «После такого отстоя хочется, чтобы РПЛ не возвращалась никогда»

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. «Зенит» отыгрался в самой концовке благодаря голу с пенальти, который был назначен после видеопросмотра.
При этом перед серией пенальти не проводилась жеребьевка, а было решено, что она пройдет перед трибуной фанатов «Зенита», а не «Спартака».
"А Соболев перед тем не клал руку на плечо Джику и не прихватывал его за майку?! Все как всегда. Пенальти по-РПЛовски.
Вот и вернулись к родному футболу. Как будто и не было никакого чемпионата мира. Там тоже была куча таких рук, когда в борьбе, с обоюдными фолами. И ни одного такого пенальти.
Еще и жеребьевку, куда бить, не проводили, а «по решению организаторов», «из соображений безопасности» Буланов отправил серию в ворота перед трибуной фанатов «Зенита».
Ей-богу, после такого отстоя хочется, чтобы РПЛ не возвращалась никогда, а чемпионат мира продолжался всегда", — написал Рабинер в своем телеграм-канале.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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