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Рабинер о скандале в Суперкубке России: «После такого отстоя хочется, чтобы РПЛ не возвращалась никогда»

Известный российский журналист и писатель Игорь Рабинер высказался о скандальной концовке в матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Источник: РИА "Новости"

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. «Зенит» отыгрался в самой концовке благодаря голу с пенальти, который был назначен после видеопросмотра.

При этом перед серией пенальти не проводилась жеребьевка, а было решено, что она пройдет перед трибуной фанатов «Зенита», а не «Спартака».

"А Соболев перед тем не клал руку на плечо Джику и не прихватывал его за майку?! Все как всегда. Пенальти по-РПЛовски.

Вот и вернулись к родному футболу. Как будто и не было никакого чемпионата мира. Там тоже была куча таких рук, когда в борьбе, с обоюдными фолами. И ни одного такого пенальти.

Еще и жеребьевку, куда бить, не проводили, а «по решению организаторов», «из соображений безопасности» Буланов отправил серию в ворота перед трибуной фанатов «Зенита».

Ей-богу, после такого отстоя хочется, чтобы РПЛ не возвращалась никогда, а чемпионат мира продолжался всегда", — написал Рабинер в своем телеграм-канале.

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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