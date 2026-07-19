Овечкин заявил, что «Динамо» не отдаст Тюкавина «Зениту»

Ранее СМИ сообщали о заинтересованности «Зенита» в трансфере Тюкавина. Сам форвард в июне отмечал, что решение о возможном переходе в клуб из Санкт-Петербурга примет руководство «Динамо».
«Мы, кстати, хотим забрать одного динамовца в “Зенит”. Ты расстроишься?» — спросил заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с Овечкиным в выпуске FONtour.
«Я знаю, да. Не отдадут», — заявил Овечкин.
На вопрос о том, является ли ответ Овечкина инсайдом, хоккеист ответил утвердительно.
Тюкавину 24 года. Нападающий является воспитанником «Динамо» и выступает за основной состав с 2020 года. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.