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Овечкин заявил, что «Динамо» не отдаст Тюкавина «Зениту»

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, комментируя информацию о возможном трансфере нападающего Константина Тюкавина из московского «Динамо» в петербургский «Зенит», заявил, что столичная команда не отпустит футболиста.

Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщали о заинтересованности «Зенита» в трансфере Тюкавина. Сам форвард в июне отмечал, что решение о возможном переходе в клуб из Санкт-Петербурга примет руководство «Динамо».

«Мы, кстати, хотим забрать одного динамовца в “Зенит”. Ты расстроишься?» — спросил заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с Овечкиным в выпуске FONtour.

«Я знаю, да. Не отдадут», — заявил Овечкин.

На вопрос о том, является ли ответ Овечкина инсайдом, хоккеист ответил утвердительно.

Тюкавину 24 года. Нападающий является воспитанником «Динамо» и выступает за основной состав с 2020 года. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.

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